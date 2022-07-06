شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بألم شديد في الأسنان؟ أسباب تجعلها أكثر حساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بشكل مفاجئ بألم في الأسنان؟..يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر، ومنها:

-تناول الأطعمة أو المشروبات البارد أو شديدة الحرارة:

تزداد فرص الشعور بألم شديد في الأسنان عند تناول المشروبات أو الأطعمة ذات البرودة الشديدة أو السخونة المفرطة، وهذا بسبب أن الأشخاص يعانون من حساسية الأسنان نتيجة لتآكل مينا الأسنان، أو قد تكون علامة على الإصابة بالتهاب أعصاب الأسنان.

-علامة على تسوس الأسنان:

عند شعورك بشكل مفاجئ بألم شديد في الأسنان فيجب عليك فحص أسنانك لأنها علامة على الإصابة بتسوس الأسنان.

-التهاب اللثة:

التهاب اللثة يعد من أشهر مشاكل الأسنان المسببة للشعور بألم شديد في الأسنان، ويجعلك أكثر عرضة لتفاقم الموضوع مع مرور الأيام ويصبح الألم غير محتمل، ولذا يجب الذهاب للطبيب.

-مشكلة في الجيوب الأنفية:

لا تشعر بالاستغراب، نعم هناك علاقة بين عدوى الجيوب الأنفية والشعور بألم شديد في الأسنان، فعند الشعور بألم مفاجئ في أسنانك فهذا قد يعني في الكثير من الأحيان أنك تعاني من التهاب في الجيوب الأنفية، أو وجود عدوى بها، فتتسبب في الضغط الشديد على نهايات الأعصاب الموجودة في الأسنان، وبالتالي تتسبب في الشعور بألم شديد.

وحول ذلك حث التقرير، علي ضرورة الذهاب للطبيب في هذه الحالات، ومنها:

-استمرار الشعور بألم شديد في الأسنان أكثر من 48 ساعة.

-الإصابة بالصداع الشديد الذي قد يكون في بعض الأحيان نصفي ويمتد إلى الأسنان.

-ارتفاع حرارة الجسم.

ففي هذه الأعراض يجب الذهاب على الفور للطبيب.