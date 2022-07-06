شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء يجب أن تعرفها قبل تركيب "فينير" الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفينير او قشرة الأسنان هي في الأساس طبقة رقيقة من البورسلين أو الراتنج المركب التي تغطي مقدمة وحافة السن تشبه القشرة إلى حد كبير الأظافر الصناعية في الشكل ويمكن استخدامها إما للأغراض الجسدية أو الجمالية من خلال تعديل شكل / حجم الأسنان وتبييضها ، يمكن استخدام الفينير ببساطة للحصول على ابتسامة أجمل.

وحسب ما ذكره موقع ariamedtour بغض النظر عن الغرض من استخدام الفينير ، هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب أن تعرفها قبل الحصول على الفينير وهى:



ما يجب أن تعرفه قبل إجراء عملية قشرة الأسنان ​1. الحصول على القشرة أمر لا رجوع فيهفي إجراء قشرة الأسنان ، يقوم طبيب الأسنان بإزالة جزء صغير من المينا وأحيانًا يكون من الضروري تقليم السن وتغيير شكله الطبيعي وبالتالي ، لا يمكن إزالة القشرة دون الاستبدال المناسب.





2. الحصول على الفينير ليس مؤلمًافيما يتعلق بإزالة المينا وتقليم الأسنان ، قد تكون مهتمًا بمعرفة أي ألم محتمل أثناء العملية. في الواقع ، مثل أي علاج أسنان آخر ، سيستخدم طبيب أسنانك مخدرًا موضعيًا قبل إزالة المينا في بعض الحالات ، يمكن استخدام غاز الضحك أو أكسيد النيتروز ، وهو مهدئ آمن وفعال ، لمزيد من التنميل لذلك لن تشعر بأي ألم أثناء العملية.

من أجل تطبيق القشرة ، عادة ما يتم إزالة قطعة مجهرية من السن بالإضافة إلى ذلك ، يجب تغيير اللثة حول السن الذي خضع للعملية وبالتالي ، لبضعة أيام أو أسابيع ، ستشعر بحساسية وألم طفيف في اللثة ومع ذلك ، فإن الألم ليس شديدًا ويمكنك التعامل معه عن طريق تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين. بعد أيام قليلة ، سيهدأ الألم.





3. يجب استخدام القشرة المؤقتة قبل التركيب النهائيأثناء وضع الفينير، يتم إجراء التخصيصات من أجل تلبية أذواق واحتياجات المريض لهذا الغرض، سيقوم طبيب أسنانك بتصميم قشرة مؤقتة يتم لصقها على سنك باستخدام مادة لاصقة مؤقتة.

سيكون لديك هذه القشرة المؤقتة لبضعة أسابيع خلال هذه الفترة الزمنية، يمكنك التحقق مما إذا كان هناك أي خطأ في قشرتك أو كيف تبدو ابتسامتك مع هذا التصور الجديد ، ستستشير طبيب أسنانك وسيتم تعديل القشرة النهائية الدائمة لتلائم ذوقك.





4. الحصول على قشرة الخشب ليس مناسبًا للجميعنظرًا لحقيقة أن جزءًا صغيرًا فقط من السن يتم إزالته عادةً أثناء وضع قشرة الأسنان ويتم ربطها أو لصقها أساسًا بالأسنان الطبيعية ، فهي تعتبر من أقل الإجراءات التجميلية توغلاً. ولكن هناك بعض العادات والأمراض التي من شأنها أن تحد من الحصول على قشرة الأسنان على سبيل المثال ، قد يؤدي صرير الأسنان وطحنها إلى تشقق قشرة الأسنان. لهذا السبب ، قشور الأسنان للأشخاص الذين يعانون من هذه العادات لن تكون فكرة جيدة. علاوة على ذلك ، هناك بعض الأمراض والتهابات اللثة التي يمكن أن تتداخل مع قشرة الأسنان وتعافي اللثة بعد دهنها.





5. يجب استبدال القشرة في المستقبلقشور الأسنان متينة للغاية في معظم الحالات ، قد يستغرق الأمر ما بين 15-25 عامًا حتى تتشقق أو تنكسر ومع ذلك ، فإن القشرة لن تدوم مدى الحياة وبعد هذه الفترة الزمنية ، يجب استبدالها بأخرى جديدة.

لإطالة متانتها ، تجنب مضغ الأطعمة الصلبة (مثل المكسرات والحلوى) بأسنانك الأمامية. يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة والمشروبات أيضًا في تلف القشرة ؛ من بينها الكاتشب والكولا والشاي والخبز المحمص أو المقرمش بعد الحصول على الفينير ، انتبه أكثر لنظافة فمك ؛ اغسل أسنانك مرتين في اليوم واستخدم خيط تنظيف الأسنان.