شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة ببعض الفيروسات تجعلك أكثر جاذبية للناموس.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، أن الإصابة ببعض الفيروسات مثل: حمى الضنك أو فيروس زيكا تجعلك أكثر جاذبية للناموس، وقال الباحثون إنه عندما تلدغك البعوضة وتصيبك بفيروس مثل حمى الضنك أو زيكا، فإنها تجعل أيضًا رائحة دمك جذابة لأنواع البعوض الأخرى ، وفقًا لموقع "health".

وقال المؤلف المشارك في الدراسة بينجوها وانج، عالم المناعة في مدرسة طب جامعة كونيتيكت الأمريكية، "يمكن للفيروس التلاعب بالميكروبيوم الجلدي للإنسان لجذب المزيد من البعوض للانتشار بشكل أسرع!".

وأوضح الباحثون أن النتائج يمكن أن تفسر كيف تستمر الفيروسات التي ينقلها البعوض لفترة طويلة.

ينتشر كل من حمى الضنك وزيكا عن طريق البعوض وينتميان إلى نفس العائلة الفيروسية مثل الحمى الصفراء والتهاب الدماغ الياباني وغرب النيل.

وتصيب حمى الضنك 50 مليون شخص سنويًا وتقتل 20 ألفًا ، معظمهم من الأطفال، وفقًا للمعهد الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة.

ويمكن أن يتسبب زيكا في حدوث عيوب خلقية خطيرة في الأطفال الذين لم يولدوا بعد من النساء الحوامل المصابات، على الرغم من أنه نادرًا ما يسبب مشاكل خطيرة لدى البالغين.

للاستمرار في الانتشار، يتطلب كلا الفيروسين عدوى مستمرة في الحيوانات المضيفة إذا مات جميع البعوض أو تخلصت جميع المضيفات الحساسة من الفيروس، فستختفي الفيروسات.

ولكن هناك دائمًا بعوض في المناخات الاستوائية ، والفيروسات تحتاج فقط إلى لدغة مضيف حتى تتمكن من الانتشار.

واشتبه الباحثون في أن الفيروسات قد تغير رائحة الناس بطريقة ما لجذب البعوض، ووجدوا أن البعوض يبدو أنه يفضل الفئران المصابة بحمى الضنك أكثر من الفئران السليمة ثم اكتشفوا واختبروا عدة جزيئات كانت أكثر شيوعًا على الحيوانات المصابة. قاموا بتطبيقها على كل من الفئران النظيفة وأيدي متطوعين من البشر، وكان أحد الجزيئات ، وهو الأسيتوفينون ، جذابًا بشكل خاص للبعوض.

وبالمثل، وجدت روائح الجلد من الأشخاص المصابين بحمى الضنك المزيد من الأسيتوفينون، وأن هؤلاء المرضى كانوا أيضًا أكثر جاذبية للبعوض.

الأسيتوفينون مصنوع من بعض بكتيريا العصوية التي تنمو على جلد الإنسان والفأر عادة ما يبقي الببتيد المضاد للميكروبات الذي ينتجه الجلد تحت السيطرة، ولكن الفئران المصابة لا تنتج الكثير منه عندما تصاب بحمى الضنك أو زيكا ، مما يدفع البكتيريا إلى النمو بشكل أسرع.