شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك واعرف علامات الإصابة بالاكتئاب الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب مرض شائع ولكنه خطير وتتراوح حدته على نطاق واسع، إذا كانت لديك حالة أكثر اعتدالًا، فقد تعاني من أعراض تشمل الحزن والتهيج والغضب والإرهاق التي تستمر لأسابيع أو أكثر، ويتعارض هذا الاكتئاب مع حياتك اليومية وعلاقاتك، لكن بعض حالات الاكتئاب تكون أكثر شدة، مع أعراض شديدة قد تشمل انخفاض الشهية وفقدان الوزن، ومشاكل النوم، والأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، حسبما نشر موقع webmd

​أعراض الاكتئاب الشديد

-الأرق أو النوم المفرط

- العصبية والتهيج

-فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة في السابق

-اليأس

-الأفكار المستمرة عن شيء سيء يحدث

-خواطر موت أو انتحار أو محاولات انتحار

في الحالات الشديدة جدًا ، الأعراض الذهانية (مثل الهلوسة أو الأوهام)

عدم القدرة على الاعتناء بالنفس ، مثل الأكل أو الاستحمام أو الوفاء بمسؤوليات الأسرة أو العمل

على الرغم من شعورك بعدم وجود أمل ، تحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج حتى أعراض الاكتئاب الشديدة يمكن علاجها.

عوامل الخطر للانتحار

لن يكون كل الأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر لديهم ميول إلى الانتحار. بالإضافة إلى الاكتئاب أو الأمراض العقلية الأخرى ، تشمل عوامل الخطر للانتحار ما يلي:

-التاريخ الحالي أو الماضي لتعاطي المخدرات

-التاريخ الماضي لمحاولة الانتحار

-تاريخ عائلي للانتحار

تاريخ عائلي للإصابة بمرض عقلي أو تعاطي المخدرات

أسلحة نارية في المنزل

السجن

مشاعر اليأس

أفكار انتحارية لمن يعاني من الاكتئاب الشديد

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد ، يمثل الانتحار تهديدًا حقيقيًا. كل عام ، ينتحر حوالي 30.000 شخص في الولايات المتحدة ، على الرغم من أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى. لا يتم التعرف على بعض حالات الانتحار لأنها مصنفة على أنها حوادث أو جرعات مخدرات زائدة أو إطلاق نار. من بين الأشخاص الذين لم يتم علاج اكتئابهم ، سيقتل ما يصل إلى 15٪ أنفسهم.