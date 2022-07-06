شكرا لقرائتكم خبر عن مع موجة الحر .. كيف نحمى ونخفف آلام حروق الشمس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم بعض الأشخاص باتباع العديد من العادات الخاطئة عند تعرضهم للإصابة بحروق الشمس، لذا أوضح أخصائي الأمراض الجلدية الدكتور بيتر ميرينكوف، أن بعض الأشخاص يضعون الزبادي والزيت على المنطقة المصابة بالحروق من الجلد بسبب تعرضهم لأشعة الشمس فهل هذا الأمر صحي أم لا.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

وبحسب ما نشرت وكالة نوفوستى قدم الطبيب أبرز العلامات التي توضح حقيقة الإصابة بحروق الشمس، ومنها:

-يصبح الجلد ساخن جدا.

-يتعرض الجلد للاحمرار الشديد.

-عدم القدرة علي لمس المكان المحروق.

-ظهور البثور علي الجلد.

وحث التقريرعلي ضرورة توخي الحذرعند ظهورالأعراض السابق ذكرها علي الجلد، ووضع الماء البارد علي المكان الذي تعرض للشمس، والهدف هو الحد من حدوث التهابات، كما أكد التقريرعلي ضرورة تجنب وضع منتجات الألبان أو زيت نباتي أوالفازلين أوالجليسرين أو أي شيء يحتوي على دهون على المنطقة المصابة، لأنها تمنع انبعاث الحرارة منها، ما قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى.

وقدم الطبيب أفضل الحيل للتعامل مع هذا الأمر، حيث يتم عن طريق وضع شاش علي المنطقة المصابة، وأيضا ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة القطنية، ويمكن وضع مراهم طبيبة مخصصة لمثل هذه الحالات.

كما نصح التقرير، أنه يجب الوقاية من حروق الشمس عن طريق تجنب التعرض لأشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلي 4 عصرا، والسبب ارتفاع مستويات الأشعة الفوق بنفسجية.