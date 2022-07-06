شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف فوائد مذهلة بعد التوقف عن التدخين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن التأثيرات الايجابية التي تحدث لجسم المدخن بعد التوقف عن التدخين حيث يبدأ الجسم في التخلص من مادة النيكوتين والمواد السامة.

خلال 20 دقيقة من التوقف:

- تبدأ سرعة ضربات القلب فى الانتظام

- تنشيط مستويات ضغط الدم

بعد 12 ساعة من التوقف:

- يقل مستوى أول أكسيد الكربون لمعدلاتة الطبيعية

بعد اسبوع إلى 12 أسبوعا من التوقف:

- تتحسن الدورة الدموية ويظهر ذلك على شكل الجلد

- تتحسن وظائف الرئة

-يقل الشعور بالإرهاق وضيق النفس

بعد سنة كاملة من التوقف عن التدخين:- يقل خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة