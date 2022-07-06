شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف فوائد مذهلة بعد التوقف عن التدخين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن التأثيرات الايجابية التي تحدث لجسم المدخن بعد التوقف عن التدخين حيث يبدأ الجسم في التخلص من مادة النيكوتين والمواد السامة.خلال 20 دقيقة من التوقف:
- تبدأ سرعة ضربات القلب فى الانتظام
- تنشيط مستويات ضغط الدمبعد 12 ساعة من التوقف:
- يقل مستوى أول أكسيد الكربون لمعدلاتة الطبيعيةبعد اسبوع إلى 12 أسبوعا من التوقف:
- تتحسن الدورة الدموية ويظهر ذلك على شكل الجلد
- تتحسن وظائف الرئة
-يقل الشعور بالإرهاق وضيق النفسبعد سنة كاملة من التوقف عن التدخين:
- يقل خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة