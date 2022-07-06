صحة ورشاقة

الصحة تكشف فوائد مذهلة بعد التوقف عن التدخين.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن التأثيرات الايجابية التي تحدث لجسم المدخن بعد التوقف عن التدخين حيث يبدأ الجسم في التخلص من مادة النيكوتين والمواد السامة.

خلال 20 دقيقة من التوقف: 

- تبدأ سرعة ضربات القلب فى الانتظام 

- تنشيط مستويات ضغط الدم 

بعد 12 ساعة من التوقف: 

- يقل مستوى أول أكسيد الكربون لمعدلاتة الطبيعية 

بعد اسبوع إلى 12 أسبوعا من التوقف:

- تتحسن الدورة الدموية ويظهر ذلك على شكل الجلد 

- تتحسن وظائف الرئة 

-يقل الشعور بالإرهاق وضيق النفس 

بعد سنة كاملة من التوقف عن التدخين:
- يقل خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة 
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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