شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات تتعرض لها الأسنان أبرزها الإصابة بـ خراج.. اعرف طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني الأسنان من العديد من المشاكل، ولذا يجب الاهتمام بنظافتها والعناية بصحتها وصحة اللثة، لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بها، وقدم التقرير المنشور عبر موقع "verywellhealth"، أبرز وأشهر المشكلات التي تواجه الأسنان، ومنها:

-كسر الأسنان:

عند تعرضك لكسر في الأسنان، يجب عليم الاحتفاظ بالجزء المكسور في بداية الأمر، ثم شطف الأسنان جيدا بالماء الدافئ، ولتجنب التورم يجب عليك القيام باستخدام الكمادات الباردة، وهذه هي الإسعافات الأولية، ثم يجب عليك الذهاب للطبيب للعلاج.

-سقوط حشو الأسنان والأضرس:

هذا الأمر يسبب ألم شديد، ولذا يجب القيام بوضع قطعة صغيرة من العلكة خالية السكر مكان الحشو حتى تذهب للطبيب لمعالجة الأمر.

-سقوط طربوش الأسنان أو الأضرس:

عند تعرضك لهذا الأمر يجب عليك الاحتفاظ به وتحديد أقرب موعد لزيارة الطبيب، فيمكنك وضع قطعة قطن مبللة بزيت القرنفل لتسكين الألم.

-الإصابة بخراج في الأسنان:

يعد من أكثر الأمراض التي تصيب الأسنان، وتزيد من تعرضك لألم شديدة يصعب تحمله، ويحتاج هذا الأمر للعلاج بأدوية مضادة للالتهابات والمضادات الحيوية.

-رائحة الفم الكريهة:

مشكلة تعني عدم اهتمامك بتنظيف أسنانك، واللثة، ولذا يمكنها أن تؤثر علي الأنسجة والأسنان، ولذا يجب تناول كميات كثيرة من الماء والأطعمة الغنية بالألياف، والهدف الإكثار من زيادة اللعاب الذي يقضي على نمو وتكاثر البكتريا .