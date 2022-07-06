شكرا لقرائتكم خبر عن أملاح الاستحمام.. ما هى ولماذا يجب إضافتها إلى روتين العناية بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع أملاح الاستحمام بالقدرة على خفض مستويات التوتر عن طريق تحسين الدورة الدموية في الجسم ومساعدة العضلات على الاسترخاء.يعتبر الاستحمام بالماء الساخن مريحًا للغاية وقد يساعدك أيضًا على الاسترخاء والتخلص من التوتر بعد فترة طويلة في العمل، كما يعزز إضافة املاح الاستحمام طاقتك إلى جانب توفير العديد من الفوائد لجسمك وبشرتك أيضًا.

ما هى أملاح الاستحمام ؟وفقا لموقع "healthline" فإن أملاح الاستحمام هي أملاح معدنية تُستخدم في منتجات الاستحمام ومن المعروف أنها تساعد في تخفيف الألم، وهناك أنواع مختلفة من أملاح الاستحمام متوفرة اليوم في السوق، لكن النوع الأكثر شعبية هو ملح الاستحمام إبسوم.يوفر هذا الملح العديد من الفوائد للجسم والجلد، هذا ليس الوحيد المتاح ، فالعديد من أملاح الاستحمام الأخرى مثل ملح حمام الهيمالايا أو ملح حمام البحر الميت متوفرة أيضًا في السوق. فوائد أملاح الاستحمام هي: تساعد في الضغط العصبى: تتمتع أملاح الاستحمام بالقدرة على خفض مستويات التوتر عن طريق تحسين الدورة الدموية في الجسم ومساعدة العضلات على الاسترخاء. تساعد على ترطيب البشرة:من المعروف أن أملاح الاستحمام ترطب البشرة وتساعد في جفاف الجلد، كما أنه يساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما. تساعد في تقشير البشرة:يمكن استخدام أملاح الاستحمام لتقشير الجلد من الخلايا الميتة والزيوت والأوساخ والشوائب الأخرى، هذا يساعد بعد ذلك على إبعاد أي عدوى أو حساسية. تساعد في تخفيف آلام الجسم:تحتوي معظم أملاح الاستحمام على الماغنيسيوم مما يساعد على تقليل التورم والالتهابات وتقليل الألم الناجم عن ذلك. تساعد في التخفيف من التهابات القدم: نقع قدميك لبضع دقائق في ماء يحتوي على أملاح الاستحمام يساعد في علاج التهابات القدم. ليس ذلك فحسب ، بل إنه أيضًا مريح للغاية بعد يوم طويل متعب.