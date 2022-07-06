شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية وطبيعية للطفح الجلدي الناتج عن الحفاضات لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الطفح الجلدي قد يكون نتيجة لارتداء الحفاضات لفترة طويلة أو عدم تغييرها بشكل مستمر، فالطفح الجلدي يكون ناتجا عن كون المنطقة مبللة وليست جافة، أو أنه لا يوجد تدفق للهواء في المنطقة والذي يمكن أن يكون أيضًا سببًا للحالة.

ووفقا لموقع "healthline" فإن الرطوبة الزائدة والحفاضات المبللة يمكن أن تسبب طفحا جلديا للأطفال وكذلك للبالغين الذين يستخدمون الحفاضات، في حين أن هناك مجموعة من المراهم المتاحة التي تساعد على منع الطفح الجلدي والمراهم التي تساعد في علاج الحالة. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام المنتجات الطبيعية لعلاج الحالة ومنها:

دقيق الشوفان: علاج طبيعي ممتاز إذا كان طفلك يعاني من طفح الحفاضات، تساعد الخاصية المضادة للالتهابات الموجودة في الشوفان على توفير الراحة لمناطق الطفح الجلدي وكذلك تحسين الحالة. الصبار: يستخدم الصبار لتخفيف الالتهابات وبالتالي فهو مفيد أيضًا لطفح الحفاضات. تساعد خصائصه المضادة للالتهابات في التئام المنطقة وتهدئتها. زيت جوز الهند:هذا أحد أفضل العلاجات لطفح الحفاضات، حيث يشتهر زيت جوز الهند بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات ، مما يساعد على التئام الطفح الجلدي ، كما أن استخدامه باستمرار سيمنع حدوثها مرة أخرى. زيت اللافندر:يساعد هذا الزيت على تهدئة البشرة المتهيجة لما له من خصائص مهدئة . امزج هذا الزيت بزيت جوز الهند للحصول على أفضل الفوائد من كليهما.