شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب الإصابة بحروق الشمس أثناء المصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية قد يتعرض الكثيرون لضربة الشمس والتهابات وحروق الجلد، وخصوصا عند الخروج من المنزل فى وقت الذروة أو الذهاب للمصايف، لذلك يجب اتباع الاحتياطات اللازمة لتفادى المشاكل التى نتعرض لها فى الصيف.

وحسب ما ذكره موقع westchesterhealthفإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لتفادى حروق الشمس فى المصايف وهى:

- قم بالتغطية بملابس واقية من الشمس. يتضمن ذلك قبعة عريضة الحواف ونظارات شمسية.

- استخدم واقي من الشمس قبل الخروج من المنزل بتلت ساعة ونوصي باستخدام واقي من الشمس بعامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 أو أعلى. إذا كنت تسبح أو تتعرق كثيرًا ، بغض النظر عن رقم عامل الحماية من الشمس الذي تستخدمه ، فمن الجيد إعادة وضعه كل ساعتين تقريبًا أو بعد السباحة.

- لا تنس المناطق غير الواضحة. عند وضع كريم الوقاية من الشمس ، لا تنسى قدميك وعنقك وأذنيك وأعلى رأسك إذا كانت مكشوفة.

-لا بأس أن تتعرض قليلاً للشمس دون استخدام واقي شمسي للحصول على بعض فيتامين د. يستغرق الأمر 10-20 دقيقة فقط من التعرض للشمس عدة مرات في الأسبوع للحصول على كمية كافية من فيتامين د.

معظم حروق الشمس هي حرق من الدرجة الأولى يحول الجلد إلى اللون الوردي أو الأحمر، يمكن أن يتسبب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة في ظهور تقرحات وحروق من الدرجة الثانية لا يسبب حروق الشمس حروقًا أو تندبًا من الدرجة الثالثة





ماذا تفعل إذا أصبت بحروق الشمسفي بعض الأحيان ، على الرغم من جميع الاحتياطات التي تتخذها ، قد تصاب بحروق الشمس، إذا حدث ذلك ، فإليك 7 أشياء مهمة تنصحك بها كلية الطب بجامعة هارفارد لتهدئة بشرتك وتقليل الحرارة الممتصة.





ابتعد عن الشمسإما أن تجد بعض الظل أو تصنعه ، أو اذهب إلى الداخل. البقاء في الشمس لفترة أطول لن يؤدي إلا إلى تفاقم الحرق ، وربما يتسبب في ظهور تقرحات ، وربما يعرضك لخطر الإنهاك الحراري أو حتى ضربة الشمس.





اغمر نفسك بالماء الباردالحمام البارد أو الدش البارد أو قطعة قماش مبللة باردة توضع على المنطقة المحترقة لن تجعل الحرق يشعر بالتحسن فحسب ، بل يمكنها أيضًا خفض درجة حرارة الجلد والأنسجة الكامنة ، مما يمنع المزيد من تلف الجلد.





ضع منتجًا للبشرة بعد التعرض للشمس يحتوي على الصبارالصبار ملطف جدًا للبشرة المصابة بحروق الشمس وهو متوفر على نطاق واسع في مستحضرات الترطيب والهلام بعد التعرض للشمس. تجنب المنتجات التي تحتوي على البترول ، مثل الفازلين ، الذي يمكن أن يحبس الحرارة داخل الجلد ، وكذلك المنتجات التي تحتوي على البنزوكائين أو الليدوكائين (مسكنات الألم) ، والتي يمكن أن تهيج حروق الشمس.





حافظ على رطوبتكالجلد المحروق لا يحتفظ بالسوائل التي يحتاجها الجسم بشدة وكذلك الجلد الطبيعي ، لذلك تحتاج إلى شرب المزيد من السوائل أكثر من المعتاد إذا كنت تعاني من حروق الشمس. الماء هو الأفضل ، ويجب أن تشرب عدة مرات في الساعة.