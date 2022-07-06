شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خرافات عن طرق العناية بالشعر.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعر الفاتن والقوي اللامع هو ما تتمناه كل امرأة ويحلم به كل رجل، لا عجب أن هناك الكثير من الأساطير حول طرق العناية بالشعر، ووفقا للدكتورة جيتيكا سريفاستافا، أخصائية الأمراض الجلدية، ستوضح الحقائق التي يجب أن تعرفها لكسر بعض أساطير الشعر الشائعة ، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

الخرافة: زيت الشعر يتحكم في قشرة الرأس

تحدث قشرة الرأس بسبب فطر يعرف باسم الملاسيزية، هذا النوع من الفطريات هو مقيم طبيعي في ميكروبيوم فروة الرأس ويتغذى على الزيت، يمكن أن يكون هذا الزيت جزءًا من إفرازات الزيت الطبيعي لفروة الرأس أو يمكن أن يكون تطبيقًا خارجيًا لزيت الشعر ، يتغذى الفطر على الزيت ويترك وراءه قشور بيضاء متقشرة على شكل بقايا تعرف باسم قشرة الرأس. لذا فإن استخدام الزيت سيؤدي إلى تفاقم قشرة الرأس وعدم السيطرة عليها.

الخرافة : زيت الشعر يعالج تساقط الشعر

التزييت لا يؤثر بشكل مباشر على صحة الشعر أو تساقطه، ما يفعله هو أنه يزيد الدورة الدموية ويريح العضلات ويخفف من صداع التوتر، يمكن أن يعمل أيضًا كبلسم للشعر وبالتالي يمنع تشابك وتجعد الشعر.

الخرافة : تساقط الشعر ليس طبيعيا

تساقط الشعر أمر طبيعي، الشعر عضو دائم النمو مصنوع من نسيج الكيراتين، أظافرنا مصنوعة من نفس الأنسجة، ومثلما تنمو الأظافر وتتكسر وتنمو ، يتساقط الشعر وينمو من جديد، يعتبر حوالي 10-100 من تساقط الشعر أمرًا طبيعيًا في اليوم.

الخرافة : البيوتين هو الفيتامين الوحيد لصحة الشعر

تم إعطاء البيوتين أهمية أكثر مما يستحق يُعرف أيضًا بفيتامين H ، لكن البيوتين وحده لا يمكن أن يجعل شعرك أقوى، يحتاج جسمنا إلى 118 عنصرًا غذائيًا في غضون 24 ساعة ليعمل، كيف يمكن أن يكون الشعر مختلفًا؟ ما يصلح لتغذية الشعر هو العلاج بالفيتامينات الدوري.

الخرافة : شطف الماء البارد يجعل الشعر أكثر لمعاناً

سوف يلمع الشعر عندما ينعكس الضوء على الشعر الناعم، يتم تحقيق نعومة الشعر عندما تكون "بشرة" الشعر سليمة، قشرة الشعر عبارة عن طبقة لامعة حول جذع الشعرة والتي عند تلفها يمكن أن تؤدي إلى تجعد الشعر، الماء البارد لا علاقة له بالبشرة وبالتالي لا يمكن أن يجعل شعرك أكثر لمعانًا.

الخرافة : القص المتكرر يجعل الشعر ينمو بشكل أسرع

ستجد غالبًا مصفف شعرك يوصي بقص الشعر من أجل نمو الشعر، هذه أكبر أسطورة على الإطلاق، ينمو الشعر بمعدل معين (حوالي 0.35 مم / يوم) يعتمد على العوامل الوراثية ، يمكن أن يساعد تقليم الشعر فقط في قص الجزء المجعد التالف من ذيل الحصان بنهايات متقصفة، لا يمكن أن يجعل شعرك ينمو بشكل أسرع لأن الشعر ينمو من جذور الشعر المغروسة بعمق داخل فروة الرأس.