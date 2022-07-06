شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بألم شديد في الخدين.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مصابًا بعدوى الجيوب الأنفية، والتي تسبب التهابًا أو تورمًا في أنسجة الجيوب الأنفية، فقد تشعر بألم في خديك، لأن الخدين العلويين والجيوب الأنفية الفكية تقعان في نفس المنطقة، لذا فإن هذا الضغط وهذا الانزعاج الناجم عن التهاب الجيوب الأنفية يمكن الشعور به في خديك.

يمكن أن تصاب الجيوب الأنفية، التجويف المملوء بالهواء بالقرب من أنفك، بالعدوى ، مما يؤدي إلى سيلان الأنف ، والصداع ، واحتقان الأنف ، وألم في وجهك ، يمكن الشعور به في خديك وحتى أسنانك.

خراج الأسنانعادة ما يحتوي خراج الأسنان ، وهو عدوى حول السن، على جيب من القيح من عدوى بكتيرية، قد لا يكون من الواضح أن الألم يأتي من الأسنان ويمكن أن يكون هناك بعض التورم ، ويمكن أن ينتشر هذا التورم أحيانًا في جميع أنحاء الخد أو منطقة الفك.

يمكن لطبيب الأسنان تحديد نوع خراج الأسنان الذي تعاني منه وكيفية علاج العدوى، و تشمل الخيارات قلع الأسنان أو قناة الجذر أو شقًا للمساعدة في تصريف القيح، و يمكن أيضًا استخدام المضادات الحيوية.

طحن الأسنانهل تطحن أسنانك كثيرًا؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن صرير الأسنان قد يؤدي إلى ألم الخد





اضطراب المفصل الصدغي الفكي (TMD)يمكن أن يتأثر المفصل الصدغي الفكي (TMJ) والعضلات والأربطة المحيطة به باضطراب المفصل الصدغي الفكي (TMD).





التهاب الغدد اللعابية (تورم الغدد اللعابية)يمكن أن يكون سبب آخر لألم الخد هو تورم الغدة اللعابية ، المعروف أيضًا باسم التهاب الغدد اللعابية .

أكثر شيوعًا بين البالغين الأكبر من 60 عامًا ، تحدث الحالة عندما تلتهب الغدة اللعابية، و تصنع غدتك اللعابية نبات اللعاب الذي يساعد في البلع والهضم كما أنه يساعد في حماية أسنانك من البكتيريا.