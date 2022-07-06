شكرا لقرائتكم خبر عن غذى بشرتك من الداخل واعرفى فوائد عصير الليمون والخضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحن جميعًا نعتني ببشرتنا من الخارج ولكن ننسى توفير التغذية التي تحتاجها من الداخل من خلال نظامنا الغذائي، وأول شيء يجب أن نتذكره هو شرب كمية كافية من الماء والمشروبات الصحية الأخرى، لكن لا داعي للقلق، فأنت لست بحاجة إلى التمسك بالمياه فقط للحصول على بشرة جيدة، فهناك أيضًا مشروبات أخرى منعشة لبشرة صحية ومتوهجة يمكنك الاختيار من بينها، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

عصير الليمون:

هذا هو المشروب الأكثر انتعاشًا خلال فصل الصيف ، مصدر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، يساعد الليمون أيضًا على تنقية الدم وتشجيع نمو خلايا الدم الجديدة ، مما يساعد على جعل بشرتك متوهجة ومشرقة، كما يؤخر ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، لكن ضع في اعتبارك أنه كلما تناولت عصير الليمون الخاص بك ، تناوله بدون سكر.

عصير اخضر:

يعتبر العصير الأخضر طريقة رائعة للحصول على العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف من خلال الخضار والفواكه خاصة إذا كنت شخصًا غير مغرم بتناول الخضار ، لا يجب أن تكون هذه العصائر الخضراء مملة، يمكن جعلها لذيذة بإضافة خضروات وفواكه وأعشاب مختلفة تناسب ذوقك، من السهل جدًا إعدادها ويمكن تناولها في الصباح أو كوجبة خفيفة في المساء.

لا توجد قيود ويمكنك استكشاف أكبر عدد ممكن من المكونات التي تريدها مثل الشمندر والجزر والسبانخ والطماطم والخيار والكيوي والبرتقال والليمون والبطيخ وما إلى ذلك ، فهذه ليست فقط لذيذة ولكن لها الكثير من الفوائد الصحية، لديهم كمية جيدة من الألياف والتي ستكون مفيدة إذا كان لديك أي مشاكل في الجهاز الهضمي، كما أنها تساعد في تقليل الالتهاب، اجعلها دائمًا طازجة وأضف إليها المزيد من العناصر الغذائية إلى نظامك الغذائي.