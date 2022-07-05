شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع سرطان الدماغ وكيفية علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عندما يتم تشخيص الإصابة بسرطان الدماغ ، فإن التعرف على أكبر قدر ممكن من المعلومات حوله يساعد في اختيار أفضل علاج ، ويوضح الدليل الآتى الأساسيات المتعلقة بأنواع سرطان الدماغ وكيفية علاجها، وفقا لما نشر موقع webmd

وتعتبر أورام الدماغ الثانوية أكثر شيوعًا، و تبدأ هذه السرطانات في مكان آخر في الجسم وتنتقل إلى الدماغ، و تعد سرطانات الرئة والثدي والكلى والقولون والجلد من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تنتشر في الدماغ ، ولا تحتوي أورام الدماغ الحميدة على خلايا سرطانية، حيث تنمو ببطء ، ويمكن إزالتها في كثير من الأحيان ونادراً ما تنتشر إلى أنسجة المخ من حولها، ويمكن أن تسبب مشاكل إذا ضغطت على مناطق معينة من الدماغ ، ويمكن أن تكون مهددة للحياة.

كيف يتم علاج سرطان الدماغ

ويعتمد العلاج على نوع ودرجة السرطان ومكانه وحجمه ، وعادة ما تكون الجراحة هي العلاج الأول، و بالنسبة لأورام الصف الأول ، قد يكون ذلك كافيًا، و من الممكن إزالة كل أنواع السرطان، ولكن حتى لو لم يكن الأمر كذلك ، يمكن للجراحة تقليل الحجم وتخفيف الأعراض.

ويستخدم العلاج الإشعاعي بعد الجراحة لقتل أي خلايا ورمية متبقية في المنطقة، وإذا لم تكن الجراحة خيارًا ، فقد لا تخضع إلا للعلاج الإشعاعي، ويستخدم العلاج الكيميائي أحيانًا لقتل خلايا سرطان الدماغ ، و يتم إعطاؤه عن طريق الفم ، أو في كثير من الأحيان في الرقائق التي يضعها الجراح في الدماغ، ويمكن أن يعالج العلاج الموجه أنواعًا معينة من أورام المخ، و تهاجم هذه الأدوية أجزاء معينة من الخلايا السرطانية وتساعد على منع الأورام من النمو والانتشار.