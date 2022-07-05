شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مخاطر فقدان الشهية الأكثر شيوعا بين النساء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعرف شخصًا مصابًا بفقدان الشهية ، فقد تتساءل عما إذا كان بإمكانك منعه الجواب البسيط هو على الأرجح لا، والأطباء لا يعرفون ما الذي يسبب فقدان الشهية أو كيفية منع شخص ما من الإصابة به، ولكنك ما يعرفونه هو أنه عندما يحصل عليه شخص ما ، لا يأكل ما يكفي من الطعام لأنهم غالبًا ما يحاولون أن يكونوا مثاليين من خلال كونهم نحيفين، و تظهر عليهم أعراض تجعلهم مرضى بل وتهدد حياتهم، حسبما نشر موقع webmd

من هو المعرض لخطر فقدان الشهية؟

وعلى الرغم من أن الأطباء لا يعرفون سبب إصابة شخص ما بفقدان الشهية ، إلا أنهم يعرفون ما الذي يجعل شخصًا ما أكثر عرضة للإصابة به ، بما في ذلك:

أن تكون أنثى وقد تؤثر اضطرابات الأكل أيضًا على الذكور ، ولكنها أكثر شيوعًا عند الشابات

ارتفاع مؤشر كتلة الجسم في مرحلة الطفولة

الوراثة والجينات

عمل غير طبيعي للمواد الكيميائية في الدماغ والدوائر التي تتحكم في الجوع والأكل

الضغط الاجتماعي على النحافة

صعوبة التعبير عن المشاعر

تاريخ من المضايقات بسبب الوزن أو الحجم

تاريخ من الاعتداء الجنسي أو الجسدي

الكمالية ، أو وضع معايير غير واقعية

التعاسة مع صورة الجسد

نقص الدعم الاجتماعي أو الأسري

احترام الذات متدني

الاكتئاب أو القلق أو التوتر أو الغضب أو الوحدة

الاعتقاد بأن الجسم النحيف مثالي ، أحيانًا بسبب المعايير الاجتماعية ، مثل الصور في مجلات الموضة

اتباع نظام غذائي كثير

المشاكل الاجتماعية بشكل عام بما في ذلك الانسحاب

تاريخ من الاضطرابات النفسية

الولادة المبكرة ، أو انخفاض الوزن عند الولادة ، أو كونها جزءًا من ولادة متعددة

هل يمكنني المساعدة في وقف فقدان الشهية؟

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك أن تفعلها أنت وأصدقاؤك وعائلتك ومعلمك للمساعدة في تخفيف الضغوط التي قد تؤدي إلى إصابة أحد أفراد أسرتك بفقدان الشهية ، بما في ذلك ما يلي:

أخبريهم أن كونك نحيفًا للغاية ليس أفضل

ضعوا أهمية على شخصيتهم أكثر من مظهرهم

شجعهم على أن يكونوا صادقين بشأن مشاعرهم

بناء احترامهم لذاتهم

علمهم مخاطر اتباع نظام غذائي

دعهم يعرفون أنك لا تتوقع منهم أن يكونوا مثاليين لأن الكمال غير موجود