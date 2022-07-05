شكرا لقرائتكم خبر عن ارتعاش العين قد يكون علامة على الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا، ورغم أن أعراض الجهاز التنفسي مثل البرد والسعال وصعوبة التنفس تحظى بأكبر قدر من الاهتمام، فقد تم الإبلاغ أيضًا عن مشاكل في العين لدى العديد من الأشخاص، تتضمن بعض مشاكل العين السطحية المبلغ عنها المرتبطة بكورونا التهاب الملتحمة والتهابات العين الوردية إلى جانب اضطرابات الحركة والتشنجات مثل ارتعاش العين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا تحدث تشنجات العين أثناء أو بعد الإصابة بكورونا

يمكن أن تكون هناك أسباب متعددة وراء تسبب فيروس كورونا في ارتعاش العين.

يمكن أن يكون أحد هذه الأسباب هو التهاب بعض الأعصاب القحفية مما يسبب رعشات صغيرة في العضلات التي تتحكم في مقلة العين.

تنقل الأعصاب القحفية الرسائل بين أجزاء مختلفة من الدماغ ، بما في ذلك عينيك وأذنيك وأنفك.

يمكن أن يؤثر التهاب هذه الأعصاب على العينين ، مما يؤدي إلى ارتعاش وتشنجات وأعراض عصبية عضلية أخرى.

كما تم ربط ارتعاش العين أثناء الإصابة بفيروس كورونا بالقلق وزيادة وقت الشاشة.

يمكن أن يتسبب التوتر أو القلق على الصحة العقلية ، اللذان ازدادا أثناء الوباء ، في ارتعاش أو تشنجات في العين.

يمكن أن يؤدي التعب الناجم عن زيادة وقت الشاشة ، والذي لوحظ أيضًا خلال الوباء ، إلى حدوث ارتعاش في العين.

أعراض أخرى للعين مرتبطة بكورونا

بصرف النظر عن التشنجات ، قد تلاحظ أعراضًا أخرى للعين مع عدوى كورونا وتشمل هذه جفاف العين ، والحكة ، والاحمرار ، والتهاب الملتحمة (العين الوردية) ، والحساسية للضوء ، وألم العين وسيلان الدموع.

إذا كنت مصابًا بالتهاب الملتحمة الناجم عن فيروس كورونا ، فمن المهم عزل نفسك لأنك قد تصيب الآخرين إذا لمست عينيك ثم لمست شخصًا أو أسطحًا دون تعقيم يديك تجنب لمس وجهك ، وخاصة فمك وأنفك وعينيك.

متى تقلق من ارتعاش العين

إذا لم يختفي ارتعاش عينك في غضون أسابيع قليلة أو ازداد سوءًا بمرور الوقت، فعليك استشارة طبيبك.

من المهم أن تسعى للحصول على العلاج الطبي اللازم إذا كانت العدوى تؤثر على رؤيتك.

يجب عليك أيضًا استشارة طبيبك إذا كانت تشنجات عينك مصحوبة بأعراض أخرى مثل الدوخة أو الصداع الشديد أو فقدان التوازن حيث يمكن أن يكون سبب ذلك بسبب مشاكل عصبية أخرى.