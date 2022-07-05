شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أورام المخ والحبل الشوكى عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتج أورام المخ والحبل الشوكي عند الأطفال من نمو الخلايا خارج نطاق السيطرة، و كلما كبرت يمكن لها أن تضغط على الخلايا من حولها وتسبب الضرر، وهذا يمكن أن يمنع الجهاز العصبي المركزي من العمل بالطريقة التي ينبغي أن يفعلها، وبسبب مكان وجودها ، يمكن أن تؤثر هذه الأورام على سلوك الطفل وتوازنه وبصره وكلامه وسمعه، و يمكن أن تؤثر أيضًا على التحكم في الأمعاء والمثانة، و في بعض الأحيان ، تكون مهددة للحياة، وفقا لما نشره موقع WebMD

ما هي الأنواع المختلفة للأورام ؟

تنقسم الأورام إلى فئتين رئيسيتين: حميدة (غير سرطانية) أو خبيثة (سرطانية)، ويمكن أن تؤثر أورام الدماغ والحبل الشوكي الحميدة على الدماغ وجذع الدماغ والحبل الشوكي، و نادرا ما تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ومع ذلك يمكن أن تسبب هذه الأورام مشاكل خطيرة بسبب مكانها، و تكون مهددة للحياة.

ومن المحتمل أن تنمو الأورام الخبيثة بسرعة، وقد تنتشر أيضًا في أنسجة المخ الأخرى ، أو في اجزاء أخرى من الجسم، وتتضمن بعض أنواع الأورام الأكثر شيوعًا التي تصيب الأطفال ما يلي:

الأورام النجمية

تبدأ هذه الأورام في نوع شائع من الخلايا الدبقية على شكل نجمة تسمى الخلايا النجمية، و تشكل حوالي 10٪ إلى 20٪ من جميع أورام المخ عند الأطفال، وعادة ما ينتشر الورم النجمي في جميع أنحاء الدماغ ويمتزج مع الأنسجة الأخرى، لكن ليس كل هذه الأورام تتصرف بالطريقة نفسها، وبعضها ينمو بسرعة والبعض الآخر ينمو ببطء .

أورام الجلد العصبية

تشكل هذه الأورام حوالي 1 من كل 5 أورام دماغية عند الأطفال، وتبدأ في الخلايا العصبية الجلدية، و تكون أكثر شيوعًا عند الأطفال الأصغر سنًا منها في الأطفال الأكبر سنًا ، وعادة ما تنمو بسرعة.

الأورام البطانية

يمكن أن تمنع الأورام البطانية تدفق السائل النخاعي من البطينين، و يمكن أن يتسبب هذا في تراكم السوائل في الدماغ، وهي حالة تسمى استسقاء الرأس.