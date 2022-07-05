شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صادمة: الإفراط فى شرب الحليب قد يزيد من خطر الإصابة بمرض "باركنسون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت بحاجة إلى إرواء عطشك ، فقد ترغب في التمسك بكوب من الماء، يمكنك أيضًا اختيار الشاي الصافي أو القهوة السوداء إذا كنت تبحث عن مشروب يمكن أن يقدم لجسمك مجموعة من الفوائد الصحية،من ناحية أخرى ، قد ترغب في التوقف عن شرب الحليب بشكل منتظم نظرًا لحقيقة أن الإفراط فيه تناوله قد يزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون المعروف باسم "مرض شلل الرعاش" ، وفقًا لنتائج جديدة، بحسب ما نشره موقع "eatthis".

ما هو مرض باركنسون؟

هو اضطراب تنكس عصبي يؤثر في الغالب على الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في منطقة معينة من الدماغ تسمى المادة السوداء، ويحدث المرض عندما تموت الخلايا العصبية في منطقة الدماغ التى تتحكم في الحركات، في بعض الأحيان، قد يكون هناك عمل غير منتظم للخلايا العصبية في انتاج كمية أقل من الدوبامين، ما يؤدي إلى مشاكل مرتبطة بالحركة.

في دراسة نُشرت في Nutritional Neuroscience ، ركزت التجارب السريرية العشوائية ودراسات الحالات والشواهد القائمة على الملاحظة ، على الطرق التي تؤثر بها التغذية على فرص الإصابة بمرض باركنسون وكيف يمكن أن تؤثر على تطور المرض، وشمل ذلك كيف أن القهوة ، والكحول ، والفيتامينات ، والبوليفينول ، ومنتجات الألبان ، بالإضافة إلى حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، إما زادت أو قللت من المخاطر.

أظهرت البيانات الناتجة أن البوليفينول والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والقهوة والنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​ساعدت جميعها إما في الحد من تطور أو تطور مرض باركنسون ، فإن الحليب زاد من خطر الإصابة.