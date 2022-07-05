شكرا لقرائتكم خبر عن تشنج العضلات مشكلة تزيد خلال ارتفاع حرارة الطقس والجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد فرص الشعور بتشنج العضلات خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس والسبب نقص نسبة الماء الموجودة بالجسم التي تزيد من فرص الإصابة بالجفاف، ولذا يظهر على الأشخاص الشعور بالتشنج في بعض أماكن الجسم كالساقين، والظهر والبطن.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "webmed" الطبي، أن الشعور بتشنج العضلات يصاب به الشخص من فترة لأخري، وتكون في العادي الألم مدتها قصيرة، ولا يحتاج إلي أي أدوية، ولذا قدم التقرير بعض النصائح للتعامل مع الألم الخاص بتشنج العضلات، ومنها:

-الراحة وعدم القيام بأي نشاط يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، والاسترخاء قدرالمستطاع.

-ارتداء ملابس خفيفة وقطنية.

-الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء.

-يمكنك وضع كمادات باردة علي أماكن الشد العضلي.

-قلل قدر المستطاع من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.

-يمكنك تدليك الأماكن المصابة بالتشنج العضلي.

-أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم.

وحث التقرير علي ضرورة زيارة الطبيب في حالة ظهور بعض الأعراض مع التشنج العضلي، ومنها ارتفاع حرارة الجسم، والشعور بالإجهاد والتعب الشديد، والدوخة، وسرعة ضربات القلب، بالإضافة إلي عدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي، والتعرض لجفاف الجلد.