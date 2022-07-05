شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. تعرفى على أفضل وأهم الأطعمة في بداية الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغذية الصحية والغنية بالعناصر الغذائية تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها للحوامل، ولذا على الحامل عند معرفتها بالحمل الاهتمام بنوعية الطعام المتناول والإكثار من تناول بعض الأطعمة لأنها مهمة للجسم ، وذلك وفقا لموقع " babycentre".

حث التقريرالمنشور على ضرورة تناول الحامل لبعض الأطعمة في بداية أشهر الحمل، ومنها:

-الإكثار من تناول الحليب ومشتقاته، أي الحليب والأجبان ولكن ينصح أن تكون قليلة الدسم، والهدف من الإكثار من تناولها هو الحصول علي الكميات المناسبة اليومية من الكالسيوم وفيتامين د.

-الإكثار من تناول الخضروات الورقية، تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، فهي تعدم الحيل الغذائية الرائعة للنساء الحوامل، فهي غنية بالفيتامينات المهمة للجسم، وأيضا تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم في الحصول علي الألياف، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالإمساك الشديد الذي تتعرض له الكثيرات.

-تناولي الفواكه الحمضية، كالبرتقال والجريب فروت والليمون، فهي قيمة غذائية رائعة، لأنها غنية بفيتامين سي الذي يحتاجه الجسم، ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة.

-أكثري من المكسرات، أي تناولي حفنة يوميا من تناولك لها، فهي قيمة غذائية رائعة تساهم بشكل كبير في حصول الحامل علي جميع العناصر الغذائية من خلال تناولها للحفنة.