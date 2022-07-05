شكرا لقرائتكم خبر عن دلتا أم أوميكرون؟.. اختبار سريع يحدد متغيرات كورونا فى ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق من الباحثين اختبارًا سريعًا لـ فيروس كورونا قد يساعد في تحديد المتغيرات المختلفة في غضون ساعات فقط.

وفقا لموقع nypost فإن CoVarScan هو اختبار سريع لفيروس كورونا يكتشف توقيعات ثماني نقاط ساخنة على فيروس كورونا، واختبر الفريق ذلك على أكثر من 4000 عينة مريض.

وقال الباحث جيفري SoRelle من جامعة تكساس ساوثويسترن في الولايات المتحدة: "إن استخدام هذا الاختبار يساعدنا ويمكننا فى تحديد المتغيرات المرتطة بفيروس كورونا بسرعة، كما أنه يساعد في اكتشاف إذا كان هناك متغيرا جديدا قد ظهر".

حدد الاختبار المتغيرات المرتبطة بكورونا، بما في ذلك اكتشاف BA.2 المتحور من Omicron، حيث إنه لم يظهر في بعض الاختبارات المصممة لاكتشاف هذه السلالة.

وعلى الرغم من وجود العديد من الاختبارات الأخرى لـ فيروس كورونا، فإنها تكشف عمومًا الإصابة دون تحديد المتغير، أي تكشف عن جزء من مادة جينية لـ الفيروس أو جزيئات صغيرة موجودة على سطح الفيروس ولا توفر معلومات لتحديد المتغير.

بالإضافة إلى ذلك، يشعر العديد من الباحثين بالقلق من أن هذه الاختبارات ليست دقيقة في اكتشاف بعض المتغيرات أو قد تفقد سلالات مستقبلية.

لتحديد نوع فيروس كورونا الذي يمتلكه المريض، يجب على العلماء عادةً استخدام تسلسل الجينوم الكامل، والذي يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا، ويعتمد على معدات وتحليلات متطورة لتوضيح الأمر بالكامل.