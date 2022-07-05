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القاهرة - سامية سيد - تحدث حالة طوارىء ضغط الدم عندما يصبح مرتفعًا جدًا ، مما قد يتسبب في تلف الأعضاء، ويمكن خفض ضغط الدم بأمان في غضون ساعات قليلة باستخدام الادوية المسئولة عن تنظيم نسبته فى الدم، وفقا لما نشر موقع WebMD

طوارئ ارتفاع ضغط الدم

وتعني حالة الطوارئ الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم أنه مرتفع للغاية ، بحيث يمكن أن يتسبب فى تلف لبعض اعضاء الجسم ، ويجب خفض ضغط الدم على الفور لمنع الاضرار الناتجة عنه .

وقد يشمل تلف الأعضاء المرتبط بحالة ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

تغيرات في الحالة العقلية ، مثل الارتباك

نزيف في المخ

فشل القلب

ألم في الصدر

نوبة قلبية

تمدد الأوعية الدموية

تسمم الحمل

وحالات الطوارئ الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم أمر نادر الحدوث، وغالبًا ما يحدث عندما لا يتم علاج ارتفاع ضغط الدم ، أو إذا لم يتناول المريض دواء الدواء المسئول عن تنظيمه ، أو إذا تناول دواء بدون وصفة طبية .

وتشمل أعراض حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة ما يلي:

صداع أو تشوش الرؤية

زيادة الارتباك

زيادة آلام الصدر

زيادة ضيق التنفس

تورم

ما هو علاج حالات الطوارئ المصاحبة لارتفاع ضغط الدم والأضرار المرتبطة بها؟

في حالة الطوارئ المرتبطة بارتفاع ضغط الدم ، يتمثل الهدف الأول في خفض ضغط الدم بأسرع ما يمكن باستخدام أدوية ضغط الدم الوريدية (IV) لمنع المزيد من تلف الأعضاء، و أيا كان الضرر الذي حدث في الأعضاء يتم علاجه بعلاجات خاصة بالجزء المتضرر.