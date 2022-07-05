فوائد ماء خل التفاح الدافئ

بيروت - نادين محمد - يحتوي خل التفاح الخام (غير المكرر)على بكتيريا جيدة وخميرة، بالإضافة إلى البروتينات والإنزيمات. إنه بروبيوتيك (بكتيريا جيدة) يساعد في تعزيز جهاز المناعة ، كما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

يرتبط خل التفاح بالعديد من الفوائد الصحية بصرف النظر عن استخدامه في تتبيلات السلطة ، والخبز ، والطهي ، وكمواد حافظة.

1. غني بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات

خل التفاح غني بالخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات، يساعد في قتل مسببات الأمراض (الكائنات الحية مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات وغيرها التي تسبب الأمراض).

2. مفيد في تخسيس الوزن:

يعاني الكثير من الناس من مشاكل فقدان الوزن ويمكن أن تكون مشروبات خل التفاح (الوصفات أدناه) هي الحل لذلك. يساعد خل التفاح في تعزيز الشعور بالشبع أو الامتلاء، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن وفقدان دهون البطن. قد يزيد خل التفاح من فقدان الوزن وحرق دهون البطن مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

3. ضبط مستويات السكر في الدم:

يساعد تناول خل التفاح في إبطاء إفراغ المعدة ما يمنع حدوث طفرات في مستوى السكر في الدم. يمكنه أيضًا تحسين حساسية الأنسولين.

4. فوائد أخرى

يساعد في تعزيز صحة الجلد، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وتحسين رائحة الفم الكريهة، لأنها تحيد مستويات الأس الهيدروجيني، يساعد على منع الشيخوخة بتركيبته المضادة للشيخوخة، وشد الجلد وتعزيز الدورة الدموية في الجسم، مفيد في تخفيف الحموضة المعوية.

في ما يلي وصفتان باستخدام خل التفاح:

وصفة 1:

المكونات:

1 كوب ماء فاتر

1 ملعقة كبيرة خل التفاح الخام وغير المصفى

½ ملعقة كبيرة عسل (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة مسحوق قرفة (اختياري)

الطريقة:

في كوب من الماء الفاتر ، أضيفي خل التفاح وعصير الليمون والعسل (اختياري) ومسحوق القرفة (اختياري). امزجيهم ثم تناوليه.

وصفة 2:

المكونات:

عصير برتقالة كاملة

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

ماء

العسل أو السكر حسب الرغبة

الطريقة:

في كوب، ضعي عصير حبة برتقال كاملة طازجة وأضيفي خل التفاح والعسل أو السكر حسب الرغبة، وهو أمر اختياري. امزجيهم ثم قومي بتعبئة الكوب بالماء واخلطيه مرة أخرى.



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