شكرا لقرائتكم خبر عن مع موجة الحر.. أطعمة تحميك من أضرار أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من وجود موجة حر شديدة، وارتفاع في درجات الحرارة، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "eatthis" أبرز وأم الأطعمة التي يجب تناولها لحماية البشرة من أشعة الشمس، ومنها:

-العنب:

يعد من الفواكه الجيدة، التي تحمي البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية، والسبب أنه يحتوي علي الفلافونويد الذي يعد من مركبات مضادات الأكسدة المهمة للجسم، والتي تحمي خلايا الجلد من التلف ولذا تناوله ولكن إذا كنت من مرضي السكر لا تسرف في تناوله.

-الفلفل الألوان

يحتوي علي مادة بيتا كاروتين التي يحولها الجسم إلي فيتامين "أ"، وهذه العناصر مهمة ومفيدة للجسم وللجلد، وتقلل من خطر الإصابة بحروق الشمس.

-زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون علي مركب السكوالين الذي من دوره تقليل تأثير الإجهاد التأكسدي الذي يتعرض له الجلد عند التعرض لأشعة الشمس، ولذا تناوله مهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

الفراولة

تحتوي علي مضادات الأكسدة، التي من دورها حماية الجسم من الإصابة بأضرار الأشعة فوق البنفسيجية، وهي مركب الأنثوسيانين، ولذا فتناوله يعد من الأمور المهمة للحفاظ علي صحة الجلد والبشرة.

-الأفوكادو

يحتوي علي فيتامين هـ الذي من دوره حماية البشرة من أشعة الشمس المضرة، كما أنه يمدها بالترطيب، وحمايتها من الجفاف، ولذا ينصح بتناولها.