شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب نفسية تعيق رحلة إنقاص الوزن.. منها التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب النفسية التي تعيق عملية فقدان الوزن؛ وفي بعض الأحيان، حتى مع التمارين الصارمة والنظام الغذائي الصحي، لا يمكننا التخلص من الكيلوجرامات الزائدة بسبب هذه الأسباب النفسية، لذا تحقق من هذه العقبات النفسية للتخلص من الوزن الزائد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أسباب نفسية تعيق فقدان الوزن

-صورة الجسم السلبية- يقيس بعض الأشخاص قيمتهم الذاتية وفقًا لوزن الجسم، حيث يعتقدون أن قيمتها تتحدد حسب الجسم أو الشكل أو الحجم أو الطعام الذي يأكلونه هذه كتلة كبيرة عندما تحاول أن تأكل طعاماً صحيًا وتحافظ على وزن صحي. يمكن أن تؤدي صورة الجسم السلبية دون وعي إلى أنماط أكل غير صحية وأمراض جسدية أخرى.

-الإجهاد إذا كنت ستواجه الكثير من التوتر أثناء محاولتك إنقاص الوزن ، فقد لا ترى تغييرًا في وزنك على الرغم من بذل قصارى جهدك عند الإجهاد ، ينتج جسمك المزيد من الكورتيزول الذي يساعد في زيادة الوزن يؤدي التوتر أيضًا إلى الإفراط في تناول الطعام لأنه أفضل طريقة لتهدئة مشاعرك.

-الاكتئاب - يمكن أن يسبب الاكتئاب الكثير من المشاكل ليس فقط عقليًا ولكن جسديًا أيضًا إنه يؤدي إلى تقلبات شديدة في الوزن حيث أن الشعور بالوزن الزائد يجعلك متوتراً من الناحية الفسيولوجية وقد يؤدي إلى الاكتئاب.

يمكن للأعراض المرتبطة بالاكتئاب مثل الأرق أو التعب أن تجعل عملية فقدان الوزن أكثر صعوبة الأدوية المطلوبة للحد من الاكتئاب تؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن. لذلك يجب مناقشة الاكتئاب بسبب السمنة أو الوزن الزائد بشكل عاجل مع طبيب نفسي ومن ثم يجب البدء في عملية فقدان الوزن.

طرق التغلب على الأسباب النفسية لزيادة الوزن

-تعامل بصبر مع عملية فقدان الوزن لأن العائق الذهني الرئيسي لفقدان الوزن هو الرغبة في الكثير من فقدان الوزن بسرعة كبيرة انظر إلى نفسك من منظور إيجابي وقم بتنفيذ الأنشطة التي تختارها.

-لا تضع أهدافًا كبيرة لإنقاص الوزن "عش في الواقع". اخسر الوزن بطريقة مستدامة وآمنة.

-قم بإنشاء دفتر يوميات نظام غذائي مناسب، واكتب الوجبات التي تناولتها ، وحرق السعرات الحرارية ، والتدريبات التي تم تنفيذها لتتبع عملية فقدان الوزن.