شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن زيت ثمر الورد لعلاج ندبات حب الشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي زيت ثمر الورد من ثمار نبات الورد ويستخدم تقليديًا لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات، نظرًا لتأثيراته المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في علاج اضطرابات الجلد وغيرها من الحالات، حسبما نشر موقع webmd ‌

وتشير الدراسات إلى أن زيت ثمر الورد يمكن أن يحسن مظهر الندبات ويجعل بشرتك أكثر وضوحًا. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن وردة الورد وزيت ثمر الورد وتأثيرهما على جسمك.

ما هو زيت ثمر الورد؟

يتم استخراج زيت ثمر الورد من ثمر الورد أو نبتة الورد، وهو معروف بتأثيراته المضادة للأكسدة والالتهابات والسرطان ومضادة لمرض السكري ، ويستخدم الورد للأغراض الطبية وكذلك للطهي، وزيت ثمر الورد مليء بمضادات الأكسدة ، وخاصة فيتامين سي ، و يمكن أن يكون مفيدًا جدًا إذا كنت تتعامل مع حالة جلدية ، لأن مضادات الأكسدة تحفز بشرتك على إصلاح نفسها بشكل طبيعي، و تدافع عن بشرتك بالطرق التالية:

يحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس.

يقلل من التهاب الجلد الذي يمكن أن يسبب حب الشباب والإكزيما.

يعكس علامات الشيخوخة التي تسببها الشمس.

يحتوي زيت ثمر الورد أيضًا على أحماض دهنية مفيدة في علاج الجروح والندبات:

حمض اللينوليك

حمض الأوليك

تعمل هذه الزيوت على جعل خلاياك أكثر ليونة ومسامًا ومجهزة بشكل أفضل للشفاء بسرعة أكبر.

التأثيرات على حب الشباب

قد يساعدك زيت ثمر الورد في علاج حب الشباب. يُسمى أيضًا حب الشباب الالتهابي أو حب الشباب الشائع ، وهي حالة جلدية حيث يتم انسداد بصيلاتك بخلايا الجلد الميتة والزيت ، مما يسمح بتكوين الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور، وفي الحالات الشديدة ، يمكن لحب الشباب أن يندب الجلد ويؤثر على ثقتك بنفسك. لحسن الحظ ، يمكن أن يساعد زيت ثمر الورد في تقليل حب الشباب الالتهابي والتخلص من ندوب حب الشباب وتنظيف بشرتك.