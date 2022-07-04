شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لإنقاص الوزن.. 7 طرق لخسارة دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فقدان دهون البطن هدفًا مهمًا لأنه لسوء الحظ المكان الأكثر للاحتفاظ بالدهون، يشار إلى دهون البطن أيضًا باسم الدهون الحشوية، وهي أكثر عابرة، وتنتقل عبر مجرى الدم بشكل متكرر، وبالتالي من المرجح أن تزيد من كمية الدهون في الدم، وترفع مستويات السكر في الدم، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.

لذا من الأفضل أن تفقد الدهون الزائدة حول البطن قبل فوات الأوان، وفيما يلي بعض الطرق (المدعومة بالعلم) التي يمكن أن تساعد وفقا لموقع " healthcare"

1. تناول المزيد من الألياف

عندما ينتقل الطعام عبر الجهاز الهضمي، تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء والمواد الهلامية للمساعدة في إبطائه، وفقًا لدراسة نُشرت في The Journal of Nutrition، فإن الألياف القابلة للذوبان تساعد في إنقاص الوزن بجعلك تشعر بالشبع، مما يجعلك تأكل بشكل طبيعي أقل، نتيجة لذلك، قد يمتص جسمك سعرات حرارية أقل من الطعام، تشمل بعض الأطعمة الغنية بالألياف كرنب بروكسل، والأفوكادو، والبقوليات، والتوت، والبذور، إلخ.

2. تناول نظام غذائى غني بالبروتين

في حين أن جميع العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على شكل جسمك، إلا أن هناك بعض العناصر الغذائية التي تكون متفوقة مثل البروتين، إنه عنصر غذائي مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن.

يزيد البروتين من معدل الأيض ويساعد في الحفاظ على كتلة العضلات مع فقدان الوزن، تكشف دراسات مثل تلك التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية أن أولئك الذين لديهم دهون أقل في البطن من أولئك الذين لديهم المزيد من البروتين لديهم نظام غذائي أعلى من البروتين،تعتبر اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان وبروتين مصل اللبن والفاصوليا من أفضل مصادر البروتين.

3. قلل من الكربوهيدرات

على مر السنين، أظهرت العديد من الدراسات أن تقليل الكربوهيدرات يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن ، خاصة حول البطن، ووجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والنساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) اللائي يتبعن هذه الأنظمة الغذائية بأقل من 50 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا يفقدن دهون البطن (متلازمة تكيس المبايض). لست ملزمًا بالالتزام بنظام غذائي صارم منخفض الكربوهيدرات، وفقًا للعديد من الدراسات ، فإن استبدال الكربوهيدرات النشوية غير المعالجة بالكربوهيدرات المكررة قد يساعد في تحسين صحة التمثيل الغذائي وتقليل الدهون في البطن.

4. السعرات الحرارية

تتمثل الطريقة الأساسية لفقدان الوزن في تناول عدد أقل من السعرات الحرارية مما تحرقه، تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تتبع كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، مع وجود الكثير من التطبيقات المتاحة عبر الإنترنت ، يمكنك بسهولة تتبع السعرات الحرارية التي تتناولها دون القلق بشأن ذلك كثيرًا.

5. اختار نوع الدهون الصحية

هناك دهون صحية على شكل دهون أحادية غير مشبعة ومتعددة يمكن أن تساعدك على الشعور بالرضا دون زيادة الوزن، توجد الأحماض الدهنية غير المشبعة في الأطعمة بما في ذلك زيت الزيتون واللوز والأفوكادو والأسماك الدهنية والبيض، عند تناولها باعتدال، يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في تعزيز الشبع مع تقديم عدد من الفوائد الصحية.

6. مارس تمارين القلب

تعتبر التمارين الهوائية من أكثر الطرق فعالية لحرق السعرات الحرارية، كلما زادت شدة تمارين القلب، زادت السعرات الحرارية التي ستحرقها، يعد التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) ، والركض السريع ، والسباحة ، وركوب الدراجات، ونط الحبل، والجري من أكثر التمارين التي يمكنك تضمينها في روتين التمرين. أيضًا ، قم بتضمين التمارين المستهدفة مثل الجرش ورفع الساق وما إلى ذلك.

النوم الكافي كثير من الناس يقللون من أهمية النوم الجيد، وجدت الدراسات أن قلة النوم يمكن أن تزيد من الميل إلى اكتساب الوزن، والذي قد يشمل دهون البطن، يرتبط قلة النوم بزيادة مخاطر زيادة الوزن، إذا كنت ترغب في تقليل وزنك وتحسين صحتك ، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم يجب أن يكون أحد أهم اهتماماتك.

7. لا تجهد نفسك

تشير الدراسات إلى أن مستويات الكورتيزول الزائدة والذي يُعرف غالبًا باسم هرمون التوتر يمكن أن تسبب تخزين دهون البطن وزيادة الشهية، وجدت دراسة بحثية عن السمنة أن زيادة الكورتيزول تساهم بشكل أكبر في نمو دهون البطن ، خاصة عند النساء. فما تنتظرون؟ ابدأ رحلة إنقاص الوزن اليوم.