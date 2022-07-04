شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من نزيف اللثة.. اعرف 5 طرق لوقفها منها الخيط والغسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من الأشخاص يعانون من أمراض اللثة بشكل ما، وأول علامة على وجود مشكلة في اللثة هي النزيف حيث يعد كدليل على التهاب استجابة للبكتيريا، إذا تمكنا من إيقاف أمراض اللثة في هذه المرحلة سيسهم في وقف النزيف، وفى السطور المقبلة سنوضح طرق السيطرة على أمراض اللثة وفقًا لما نشره موقع "pinkvilla".

الخيط

تلعب النظافة دورًا كبيرًا في إبعاد البكتيريا المسببة للالتهابات ، ومن أفضل طرق النظافة استخدام الخيط بين الأسنان ، يعد الحفاظ على نظافة اللثة من أفضل الطرق لوقف النزيف.

غسول الفم باستخدام الكلورهيكسيدين

غالبًا ما يتم إخفاء رائحة الفم الكريهة باستخدام غسول الفم ، ولكن عند استخدام غسول الفم خصيصًا للثة النازفة - تأكد من احتوائه على عامل يسمى "الكلورهيكسيدين" هذا مسؤول عن قتل البكتيريا وضمان بقاء أسنانك في حالة صحية في حالة عدم وجودها.

نقص فيتامين

إلى جانب النظافة، هناك أيضًا حالة من نقص الفيتامينات يمكن أن تسبب ضعف اللثة ونزيفها، يُعد نقص فيتامين سي المسمى الإسقربوط أحد الأسباب الرئيسية لنزيف اللثة الغزير ، فتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C وخاصة الفواكه الحمضية أو حتى استخدام المكملات الغذائية عن طريق الفم يمكن أن يؤدي إلى تحسن طويل الأمد في صحة اللثة بالإضافة إلى مناعة عامة أفضل، فيتامينات ب والحديد من الفيتامينات الأخرى التي يمكن السيطرة عليها عند مواجهة نزيف اللثة لفترات طويلة على الرغم من النظافة الجيدة.

تدليك اللثة

إذا كان لديك ميل إلى وجود لثة حساسة أو هشة تنزف بغض النظر عن أي شيء ، فإن ضمان روتين تدليك جيد يمكن أن يقوي اللثة بالفعل، يمكن لمجرد التدليك اللطيف للأصابع أن يعمل العجائب في تقوية ألياف اللثة وتعزيز الدورة الدموية في المنطقة أيضًا، يتم إجراء هذا التدليك في حركات دائرية مما يضمن لك التدليك الأقرب إلى نقطة الالتقاء بين أسنانك ولثتك، غالبًا ما يتم ذلك باستخدام الأدوية أو حتى الماء المالح العادي لضمان التطهير المناسب.

تنظيف الأسنان

عندما يفشل كل شيء آخر، فإن تنظيف الأسنان سيساعد بالتأكيد في السيطرة على نزيف اللثة، يعد هذا إجراء أسنانًا بسيطًا للغاية عندما ينظف طبيب أسنانك أسفل اللثة مما يتسبب في ترسبات البلاك والقلح.

لا تتجاهل نزيف اللثة لأن هذا قد يكون علامة على مشاكل أكبر في اللثة والعظام الأساسية ويجب التعامل معها في أقرب وقت ممكن باستخدام هذه الحلول البسيطة.