استشارى طب نفسى تحذر من إدمان الإنترنت: يغير كيمياء المخ

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة هالة حماد استشارى الطب النفسي، مخاطر الإنترنت على الإنسان، وكذلك طريقة تعامل الآباء والأمهات مع الأبناء المراهقين للتخلص من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت حماد خلال حوارها إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذى تقدمه الفنانة منى عبدالغنى والإعلاميتين هبة الأباصيرى وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، إن إدمان السوشيال ميديا يسبب تغيير كيمياء المخ وخلايا الدماغ، وتسبب مشاكل منها الاكتئاب والقلق النفسى والرغبة فى العزلة الاجتماعية.

تابعت أن إدمان الإنترنت يسبب كذلك خوفًا من الناس والقلق من الأماكن المزدحمة، ناهيك عن تأثيرها فى التركيز بالمذاكرة حتى أنه تظهر على الشخص علامات الإدمان مثل إدمان المخدرات بما فيها من أعراض انسحاب، مشددةً على أن الإنترنت له مخاطر جسيمة نفسية وجسمانية مثل السمنة أو خلل الساعة البيولوجية للجسم.

أضافت الاستشارية أنه يجب أن يهتم الآباء والأمهات بالرياضة بالنسبة إلى المرهقين وعمل نشاطات صيفية لإبعادهم عن إدمان الإنترنت، مع غلق "الراوتر" ليلًا قبل النوم، وذلك لانتشار أفكار إلحادية على الإنترنت وكذلك الشذوذ وهناك حملات ممنهجة لإيصال تلك الأمور للأجيال الحالية.