شكرا لقرائتكم خبر عن مريض سرطان البنكرياس.. اعرف 4 عادات غذائية هتقلل الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان البنكرياس مرض يصعب التعايش معه، إنه مؤلم ويؤثرعلى أجزاء كثيرة من جسمك وليس البنكرياس فقط، وأكدت أخصائية التغذية الأمريكية، دانا إليس هونيس، أنه يجب على مريض سرطان البنكرياس اتباع نظام غذائى لتخفيف أعراض السرطان.

وتقدم قائمة بالعادات الغذائية التي يمكن أن تجعلك تستمتع بحياتك اليومية، وفقًا لما نشره موقع "eatthis". 1- المشروبات المخفوقة ذات السعرات الحرارية العالية

عندما تكون مصابًا بسرطان البنكرياس ، فإن صنع مشروباتك الخاصة في المنزل يمكن أن يساعدك في الحصول على سعرات حرارية كافية حتى عندما لا تكون لديك شهية للطعام، غالبًا ما نوصي المرضى بصنع المخفوقات في المنزل حتى يتمكنوا من الحصول على المكونات الأكثر صحة فيها ، مثل التوت واللبن النباتي غير المحلى ومسحوق البروتين النباتي لمزيد من البروتين والموز وبعض حليب نباتي أو القليل من العصير لتخفيفه، هذا شيء جيد للمرضى لشربه لأنهم عندما يفقدون الوزن عن غير قصد ، يحتاجون إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية.

2- تناول الأطعمة قليلة المعالجة

غالبًا ما يعاني المرضى المصابون بسرطان البنكرياس من صعوبة أكبر في هضم أو امتصاص طعامهم لأن إفراز الأنسولين لديهم يتأثر بسرطان البنكرياس، وفي كثير من الأحيان تتأثر أيضًا إنزيمات البنكرياس لذلك ، إذا كان المرضى يتناولون أطعمة غنية بالدهون (الأطعمة المقلية) أو نسبة عالية جدًا من السكريات (المعجنات، والخبز الأبيض، والكربوهيدرات المكررة)، فسيواجهون صعوبة أكبر في هضم هذه الأطعمة وامتصاصها ولهذا السبب، غالبًا ما يتم هضم وامتصاص النظام الغذائي الأقل معالجة والمليء بالمزيد من الأطعمة الكاملة التي يتم معالجتها بشكل كبير.

3 - استهلك كمية أقل من الدهون

يمكن أن يكون الإسهال أيضًا أثرًا جانبيًا شائعًا أو عرضًا لسرطان البنكرياس، وذلك لأننا لا نهضم الدهون ونمتصها جيدًا، إذا كنت ترى أن هذا أحد الآثار الجانبية ، فمن المستحسن تناول كمية أقل من نظام غذائي للدهون، وتحدث إلى طبيبك حول الحصول على إنزيمات البنكرياس. أحد أسباب فقدان المرضى للوزن هو عدم امتصاصهم للسعرات الحرارية بشكل جيد، فيما يتعلق بالحد من تناول الدهون، بشكل عام نوصي بتجنب الأطعمة المقلية، وبدلاً من ذلك يوصون بمصادر صحية للدهون مثل الأفوكادو بكميات صغيرة، والمكسرات والبذور .

4 -الحصول على سعرات حرارية كافية خلال اليوم

أحد أهم الأشياء التي يجب القيام بها مع سرطان البنكرياس هو التأكد من حصولك على سعرات حرارية كافية في يوم واحد ، والذي يمكن أن يمثل تحديًا في كثير من الأحيان إذا كنت تعاني من تقلصات أو ألم من البنكرياس نفسه، لأن الشهية يمكن أن تضعف فمن المهم تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.