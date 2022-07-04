شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى التحاليل التى تكتشف الفيروسات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل الفيروسات يعد مجموعة من التحاليل التي تساعد على اكتشاف أنواع الفيروسات المصاب بها الشخص، ويتم أخذ العينات من الدم أو البول أو البراز أو اللعاب أو السائل الشوكي.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "myhealth"، أن تحليل الفيروسات يساهم في الكشف عن القروح وفيروس نقص المناعة البشرية، والحصبة، والهربس، والأنفلونزا، والجدري المائي، فيروسات الكبد، والحصبة الألمانية.

والاختبارات التي تكشف عن الإصابة بالفيروسات السابق ذكرها هي:

اختبار الأجسام المضادة:

ويتم عن طريق سحب عينة من الدم للكشف عن وجود أجسام مضادة بالجسم، التي ينتجها الجهاز المناعي للقضاء على الفيروسات، ويساهم في تحديد أن هذا الشخص بالفعل مصاب بالعدوي الفيروسية.

اختبار الكشف عن المستضد الفيروسي

المستضد الفيروسي يعد أحد العناصر المرتبطةً بالخلايا المصابة حال الإصابة بالعدوى الفيروسية.

زراعة الفيروس

وهو التحليل الذي قد يحتاج نتائجه عدة أسابيع للظهور ويتم عن طريق أخد عينة من النسيج أو السائل المشتبه بإصابته وزراعته في المختبر في بيئة مناسبة لنمو الفيروسات.

اختبار الكشف عن المادة الوراثيّة للفيروس

يعد من الفيروسات الدقيقة التي يمكن من خلالها تحديد الفيروس المسبب للعدوى الفيروسية بدقة شديدة.