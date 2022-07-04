شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بالجوع الدائم؟.. يمكن أن تكون مصابًا باضطراب الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأكل بشراهة هو اضطراب يؤثر على أكثر من 2% من الناس في جميع أنحاء العالم، والمراهقون هم الأكثر تضررًا.

بصرف النظر عن أن الشراهة في تناول الطعام، تجعلك محرجًا وخجولًا بسبب عدم القدرة على التوقف عن تناول أي كميات من الطعام، فإن اضطراب الأكل القهري يسبب مشاكل صحية إضافية مرتبطة بارتفاع الكولسترول وضغط الدم ومشاكل المرارة ومرض السكري.

وفقا لموقع "healthline"، فأن أولئك الذين يعانون من هذا الاضطراب عادة ما يأكلون كميات كبيرة من الطعام، ويأكلون بشكل متكرر، ويأكلون بمفردهم بشكل متكرر، ويأكلون أمام التلفاز أو الهاتف المحمول، ويأكلون حتى يشبعوا بشكل مزعج، ما يتسبب في بعض الأحيان في تقيؤهم للطعام.

الشراهة عند الأكل مرتبطة بالحاصل العاطفي

إذا كنت تعاني من اضطراب الأكل القهري، فقد تواجه مشكلة في التعامل مع مشاعرك، والطعام هو الراحة الوحيدة التي تهدئك، قد يؤدي تخطي وجبات الطعام أو الالتزام بنظام غذائي صارم إلى حدوث هذا الاضطراب أيضًا.

أسباب الإفراط في الأكل

هناك أسباب عديدة لهذا الاضطراب:

الضغط العصبى وكآبة

أفكار انتحارية

الإدمان

غير قادر على السيطرة على الرغبة

تجارب الطفولة المؤلمة

النقد المستمر للوزن

التأثيرات الجينية

كيف تعالج اضطراب الأكل القهري؟

من المهم جدًا طلب المساعدة الطبية للعلاج من اضطراب الأكل القهري في أسرع وقت ممكن. إذا تُرك الاضطراب دون علاج ، يمكن أن يسبب العديد من الأمراض الجسدية والعقلية الأخرى.

العلاج العلاجي الأكثر شيوعًا هو العلاج السلوكي المعرفي الذي يركز بشكل كبير على مشاعر الشخص الذي يعاني من الاضطراب ويغير مفهوم الطعام ومحفزاته.