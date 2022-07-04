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شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. السكر والملح الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
من الناحية المثالية ، يجب أن يستهلك البالغ ما لا يقل عن 5 جرامات في اليوم من الملح، وبحسب منظمة الصحة العالمية يمكن منع 2.5 مليون حالة وفاة كل عام إذا تم تخفيض استهلاك الملح العالمي إلى المستوى الموصى به.
على الرغم من أهمية الصوديوم لجسمنا والمصدر الرئيسي له هو من خلال نظامنا الغذائي، إلا أن الاستهلاك المفرط مميت للجسم على المدى الطويل.الدهون المشبعةوفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب أن تكون نسبة 5-6٪ فقط من الدهون المشبعة يوميًا.
توصف بأنها الدهون السيئة ، ومن المعروف أن الدهون المشبعة تسبب ضررًا محتملاً هذا هو السبب الذي يجعل الأطباء يوصون بالانتقال إلى الأطعمة قليلة الدسم.
يجب ألا يتناول البالغون أكثر من 30 جرامًا من السكر يوميًا. تناول الكثير من السكر مميت للقلب تشير العديد من الدراسات البحثية إلى أن النظام الغذائي المغطى بالسكر سيشكل بالتأكيد تهديدًا للقلب.
وجدت دراسة أن أولئك الذين يتناولون سكر 25٪ أو أكثر من سعراتهم الحرارية اليومية كانوا أكثر عرضة للوفاة من مضاعفات القلب مقارنة بأولئك الذين لديهم نسبة سكر أقل.
السكر المضاف الموجود في المشروبات الغازية والمشروبات المعبأة والمعجنات والكعك هو أكبر تهديد للقلب.
حتى عند تناول الطعام بشكل صحيح ، فإننا نؤذي قلبنا من نواحٍ عديدة.
الأطعمة المصنعة
التساهل في تناول الأطعمة المصنعة، والاعتماد على الوجبات الجاهزة أمر شائع هذه الأيام ، وهو ما يفسر إلى حد كبير سبب انتشار حالات النوبات القلبية بين الشباب.
لقد انخفض مستوى النشاط البدني إلى حد كبير مما يفتح مرة أخرى طريقًا كبيرًا للأمراض الخطيرة مثل النوبات القلبية.