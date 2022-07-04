صحة ورشاقة

لإعادة النضارة للبشرة.. 4 أعشاب يجب إضافتها لنظامك الغذائي اليومي

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القاهرة - سامية سيد -  نحن جميعًا نرغب في الحصول على بشرة صحية ومتوهجة ولكن الكثير منا يفقد توهج بشرتنا الطبيعي بسبب ضغوط العمل ، والأرق ، والتلوث ، والأوساخ ، والنظام الغذائي غير الصحي ، وأكثر من ذلك ، هذه بعض العوامل التي بسببها معظمنا غير قادرين على تحقيق التوهج المضيء الذي حلمنا به، يعد استخدام منتجات العناية بالبشرة الجيدة واتباع نظام الجمال أمرًا إلزاميًا ، يجب على المرء أيضًا أن يستهلك الطعام لجعل البشرة متوهجة وصحية من الداخل، هناك قول مأثور ، "بشرتك هي ما تأكله" كلما كانت الأطعمة التي تتناولها صحية ، كلما كان مظهر بشرتك أفضل، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

4 أعشاب وتوابل يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي اليومي: كُركُم:

الكركم ، لا يحتاج إلى مقدمة في عالم الصحة والجمال من إزالة السموم إلى التحكم في نسبة السكر في الدم وتنقية البشرة وأكثر من ذلك ، فإن هذا التوابل الجذور الآسيوية هو بالتأكيد عنصر سحري، لذلك ، نقدم لك هنا مشروب الكركم الذي يصنع العجائب لبشرتك وبالطبع الصحة العامة.

الريحان:

تولسي يُعرف باسم "ملكة الأعشاب" ، ويُعد الريحان أو تولسي من أكثر الأعشاب التى تستخدم على نطاق واسع في ممارسات الطهي، يعمل الريحان مثل السحر على جسمك ، سواء تم تناوله نيئًا أو في أي مشروب التخلص من السموم.،يزيل المسام الموجودة على بشرتك عند مزجه بالحليب ، يمكنك التباهي بلون البشرة الشابة والمتوهجة.

الجينسنج:

جذر الجنيسنج هو أحد الأعشاب التي يمكن استخدامها لصنع الشاي ، والتي لها مجموعة من الفوائد الصحية، يستخدمه الكوريون لصنع عدد من المشروبات بما في ذلك شاي الجينسنج ، يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة للبشرة ، نظرًا لوجود مضادات الأكسدة المضادة للجذور الحرة .

القرفة :

القرفة من مضادات الأكسدة القوية للغاية التي تحميك من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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