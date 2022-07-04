شكرا لقرائتكم خبر عن عواقب يتعرض لها الشخص الذى أصيب بالجلطة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة "نوفوستي"، تقريرًا يفيد بأبرز وأهم العواقب الصحية الي تعقب الإصابة بالجلطة الدماغية، حيث أوضح الدكتور زاور شوجايف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أهم عواقب الإصابة بالجلطة الدماغية.

أوضح أخصائي القلب والأوعية الدموية، أن الجلطة الدماغية هي من الأسباب الرئيسية للوفاة، وحين المرور بسلام من الإصابة بها يستغرقون العديد من الوقت حتي يستطيع المصابون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، فأي إصابة بجلطة دماغية تعرض حياتك وممارستك للحياة بشكل طبيعي للخطر، وتؤثر علي حياتك.

وأضاف أخصائي القلب والأوعية الدموية، أن الأشخاص الذين يصابون بالجلطات الدماغية يتعرضون لبعض العواقب، ومنها اضطرابات في الدورة الدموية في الدماغ، ومحدودية القدرات البدنية والفكرية، أي عدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي كيفما كانت، لافتًا إلى أنه لا يمكن للمصاب بالجلطة الدماغية التحدث بصورة طبيعية وواضحة، وهذا الأمر يعد من عواقب الإصابة بالجلطة الدماغية، وتتوقف أطرفه السفلى والعليا.

وأكد الخبير، أنه يجب عدم انتظار ظهور الأعراض التي تسبق الجلطة الدماغية، حتي لا تتعرض للمضاعفات والعواقب المرتبطة بها.