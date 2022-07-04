فوائد مشروب الزنجبيل المخمر

بيروت - نادين محمد - أي طعام مخمر مفيد للصحة بسبب طبيعته الحمضية التي تقتل جميع البكتيريا الضارة الموجودة في الأمعاء. والزنجبيل أحد المشروبات التي يمكن تخميرها للحصول على مزيد من الفوائد الصحية.

1- تحسين الهضم



نظرًا لأن الزنجبيل حمضي بطبيعته ، فإنه يقتل جميع البكتيريا الضارة في البطن ويسرع عملية الهضم أيضًا. كما أنه يمنع التشنجات المرتبطة بحركة الأمعاء. يحتوي الزنجبيل على عنصر نشط يحقق الراحلة للجهاز الهضمي عن طريق إبطاء التشنجات المعوية.

2- علاج للبرد والانفلونزا

الزنجبيل هو علاج طبيعي لنزلات البرد والانفلونزا ويستخدم لتقوية جهاز المناعة. يحتوي الزنجبيل على كمية جيدة من الخصائص المضادة للسموم والمضادة للفيروسات والفطريات والتي تعتبر مفيدة جدًا لجسمنا.



3- علاج لتقلصات الطمث

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات تخفف التورم والألم. الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل (خاصة المخمر) هي مسكن للألم يمكن استخدامه للمساعدة في استرخاء العضلات. اشربي كوب من شاي الزنجبيل مع العسل لتخفيف آلام الدورة الشهرية.

4- نمو الشعر

ناول مشروب الزنجبيل بانتظام يعزز نمو الشعر. يمكنكِ أيضًا تخفيفه بالماء واستخدامه كمرطب للشعر بعد غسل الشعر بالشامبو.

5- يمنع الغازات والانتفاخات

الزنجبيل يساعد على الهضم ، وبالتالي تحسين امتصاص الطعام. كما أنه يساعد في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي الذي يمنع من الانتفاخ والغازات.

6- غثيان صباحي

الزنجبيل هو أفضل علاج لتخفيف غثيان الصباح. يمكنكِ علاج غثيان الصباح عن طريق تناول الزنجبيل في الصباح. لأنه غني بفيتامين ب 6 فيه المفيد في علاج غثيان الصباح

وصفة الزنجبيل المخمر:

المكونات:

الزنجبيل الطازج (مقشر ومبشور) - 1 كوب

1/4 كوب عسل أو سكر

ماء - 2 كوب

مياه فوارة (أو مشروب غازي)

عصير ليمون



الطريقة:

اغلي الماء على نار هادئة واضيفي الزنجبيل اليه. اتركيه ينضج لمدة 30 دقيقة ثم أخرجيه من اللهب واتركيه ينقع لمدة 30 دقيقة. يصفى الزنجبيل ويضاف العسل أو السكر.

لتحضير مشروب الزنجبيل المخمر - أضيفي ملعقتين كبيرتين من شراب الزنجبيل ، وملعقة كبيرة من عصير الليمون ، وضعي فوقه الماء الفوار.



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