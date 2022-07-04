بيروت - نادين محمد - يجب على كل امرأة زيارة طبيب أمراض النساء بشكل منتظم؛ للتأكد من أن صحتها الإنجابية في حالة جيدة ومع ذلك إليك 7 أمور يجب على النساء مناقشتها مع طبيب أمراض النساء ومعرفة النساء الكثير عنها إليك أبرزها.



إذا كنت تعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية مثل غزارة الدورة الشهرية، وتأخر الدورة الشهرية، وفترات متكررة، وآلام حادة أثناء فترات الدورة الشهرية، فيجب عليك إبلاغ طبيب أمراض النساء بذلك وطلب الاستشارة بشأن ذلك. فيمكن أن يكون بسبب مشكلة أساسية في الرحم.

السؤال 2 - وسائل منع الحمل

يجب أن تعرف النساء كل ما يتعلق بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، و إذا كنت لا تخططين للحمل في أي وقت قريب، فاستشيري طبيب أمراض النساء حول الطرق المختلفة لمنع الحمل .

السؤال 3- إفرازات مهبلية

تتغاضى العديد من النساء عن الإفرازات المهبلية والحكة والإحساس بالحرقان وما إلى ذلك. ولكن يمكن ربط هذه المشكلات بمشكلات مختلفة. لهذا السبب يجب عليك مناقشة هذه الأمور مع طبيب أمراض النساء.

السؤال 4 - مشاكل الثدي

إذا لاحظتْ مشاكل متعلقة بالثدي مثل الكتل، والألم، والتورم، يجب أن تسأل طبيب النساء لمساعدتها في اكتشاف المشكلة.

السؤال 5 - الضعف والخمول وما إلى ذلك

إذا شعرت فجأة بالتعب والضعف، يمكن لطبيب أمراض النساء أن ينصحك بشأن الاختبارات التي يجب إجراؤها.

السؤال 6- ما نوع الطعام الذي يجب تناوله

يمكنك دائماً أن تسألي طبيب أمراض النساء الخاص بك عن أفضل اقتراحات النظام الغذائي بناءً على حالتك الصحية. يمكن أن يساعد هذا في محاربة السمنة.

السؤال 7- القضايا الهرمونية

إذا لاحظت نمواً غير طبيعي للشعر، أو ظهور حب الشباب المفرط، أو أي تغيرات أخرى من هذا القبيل على جسمك، فأبلغي عنها طبيب أمراض النساء. قد يكون هذا بسبب الاختلالات الهرمونية التي قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل هرمونية خطيرة.

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