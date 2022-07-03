5 أغذية خارقة لبناء مناعة قوية فى موسم الصيف

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القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الصيف يحتاج جسمك لعناصر غذائية تعزز مناعته، حيث يعزز نظام المناعة القوي قدرة الجسم على مكافحة العدوى والفيروسات المنتشرة، لذلك من المهم التأكد من دمج بعض الأطعمة الفائقة في نظامك الغذائي للبقاء بصحة جيدة وعدم الإصابة بالمرض بشكل متكرر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



5 أغذية خارقة لبناء مناعة قوية في موسم الصيف

1. ثمار الحمضيات تمتلئ ثمار الحمضيات بفيتامين سي الذي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجسم. من المهم غرس فيتامين سي في النظام الغذائي بشكل يومي لأنه يعزز بشكل كبير جهاز المناعة. الفواكه مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي مصادر ممتازة لفيتامين سي.

2. الخضراوات الصليبيةتحتوي الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والكرنب على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المختلفة والمعادن والفيتامينات.

تحتوي على فيتامين C و A وE ومن المحتمل أن تمنع تلف الحمض النووي. فهي تحتوي على بيتا كاروتين وزياكسانثين مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة.

3. الزباديالزبادي هو طعام ممتاز آخر لبناء جهاز المناعة يحتوي على فيتامين د الذي يساعد على تنظيم جهاز المناعة ويجعله أقوى. ومع ذلك، مع وجود العديد من أنواع الزبادي المنكهة الموجودة في السوق والتي تحتوي على مكونات صناعية ، فمن المهم إما صنع الزبادي في المنزل أو اختيار الزبادي المليء بفيتامين د.

4. الفولمصدر غني للبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب والبروتينات والألياف الألياف تعزز صحة الأمعاء. تلعب البروتينات الموجودة في الفول دورًا مهمًا في بناء خلايا الدم البيضاء وبالتالي تعزيز المناعة.

5. المكسرات

تعد المكسرات مثل اللوز والكاجو والفستق من مضادات الأكسدة القوية أنها تنشط إنتاج كرات الدم البيضاء وتقوية جهاز المناعة.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الخارقة التي تعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء في بناء نظام مناعي صحي وبناء مقاومة ضد الأمراض والفيروسات والالتهابات والمساعدة في التعافي السريع من البرد والإنفلونزا لذا فإن تناول الطعام بشكل صحيح يمكن أن يساهم بشكل كبير في بناء نمط حياة صحي.