شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى السكرى لخفض نسبة السكر خلال 15 يومًا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج مرضى السكري إلى معرفة كيفية خفض مستويات السكر بشكل طبيعي لذلك، نقدم بعض النصائح التي تخفض مستويات السكر بشكل طبيعي خلال 15 يومًا فقط، بحسب ما نشر موقع "health". نصائح لمرضى السكرى لتقليل مستويات السكر 1. تجنب نمط الحياة المستقرة

يجب الانخراط في أنشطة بدنية بشكل يومى لمدة 40 دقيقة والتي يمكن أن تشمل المشي أو ركوب الدراجات أو تمارين الكارديو أو اليوجاكما أن إضافة 20 دقيقة من تمارين التنفس سيساعد أيضًا يعد الحفاظ على النشاط والابتعاد عن الكسل أمرًا مهمًا للغاية لإدارة مرض السكري.



2. قل لا لهذه الأطعمةابتعد عن تناول السكر الأبيض، الدقيق، اللبن الرائب، والجلوتين خارج نظامك الغذائي يعتبر الطعام غير المعالج هو الخيار الأفضل بالنسبة لك، لذا يُسمح باستهلاك السكر الطبيعي من الفواكه والخضروات.

أثبتت بعض أنماط النظام الغذائي، مثل نظام البحر الأبيض المتوسط والنباتي ومنخفض الكربوهيدرات والنباتية ، أنها أكثر فعالية في الحفاظ على مستويات السكر في الدم المناسبة.

من أجل تجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم ، يجب تجنب الأطعمة غير الصحية والحفاظ على نظام غذائي متوازن.3. لا لتناول العشاء في وقت متأخريمكن أن يلعب توقيت طعامك دورًا رئيسيًا في مساعدتك على السيطرة على مرض السكري.

يعد تناول العشاء المبكر أحد أسهل الطرق لتقليل مستويات السكر بالإضافة إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



من الأفضل تناول العشاء قبل غروب الشمس إذا كان جدول عملك لا يسمح بذلك ، فحاول على الأقل تناول العشاء قبل الساعة 8 مساءً.4. لا تنم بعد الوجبات مباشرةكثير من الناس لديهم عادة النوم مباشرة بعد تناول وجبة دسمة. يمكن أن يؤدي هذا النوم إلى تدمير صحتك، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر. 5. لا تعتمد فقط على الأدوية المضادة لمرض السكرعدم اتباع روتين صحي والاعتماد فقط على الأدوية المضادة لمرض السكري يمكن أن يتلف الكبد والكلى في سن مبكرة. يعد اتباع التغييرات المذكورة أعلاه في نمط الحياة أمرًا في غاية الأهمية أيضًا ، مجرد الاعتماد على الأدوية الخاصة بك يمكن أن يجعلك أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية.