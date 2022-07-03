شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات يومية تضيف سنوات إلى حياتك.. منها تنظيف أسنانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن اتباع سلوكيات صحية يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك، فهناك بعض العادات اليومية البسيطة التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في الصحة، وشارك خبراء الصحة نصائحهم للعيش لحياة أطول ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - نظف أسنانك بالخيط يوميًا

تنظيف أسنانك بالخيط مهم لتقليل الالتهاب، يمكن أن تنتقل بكتيريا الفم التي تتغذى على بقايا الطعام العالقة بين أسنانك إلى مجرى الدم، حيث يمكنها أن تغذي الالتهاب ويضر بطانة الشرايين - مما يجعلها عرضة لتراكم اللويحات، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين وتضييقها وحدوث النوبة القلبية والسكتة الدماغية والخرف "

2- استبدل الخبز الأبيض بالقمح الكامل

الكربوهيدرات البسيطة (الموجودة في الخبز الأبيض والمكرونة) تزيد مستوى السكر في دمك سريعًا ويؤدي إلى استجابات التهابية، الحبوب الكاملة والألياف هي أشكال من الكربوهيدرات التي تقلل الالتهاب وهي مفيدة لصحة الدماغ والقلب (فكر في الفول والشوفان والفواكه والخضروات).

3 - قلل من استخدام التكنولوجيا

أظهرت الدراسات الآن أن التوتر والعزلة والتشاؤم والاستخدام المفرط للتكنولوجيا ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بمجموعة متنوعة من المخاطر الصحية التي تؤثر على القلب والدماغ على سبيل المثال، أظهرت الدراسات الحديثة أن المتفائلين قد يعيشون لفترة أطول وأن العزلة والتوتر وإدمان التكنولوجيا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، الحفاظ على نمط حياة نشط ويمكن أن يضيف التمتع بحياة اجتماعية معقولة عدة سنوات نوعية من الحياة للفرد.

4 - حماية الجلد

أحد المظاهر القليلة للشيخوخة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة يتم ملاحظتها في الجلد، الجلد هو أكبر عضو يحتاج إلى الحفاظ على اللون والملمس والترطيب والتغذية السليمة، الجلد معرضة أيضًا للتعرضات السامة مثل الملوثات والأشعة فوق البنفسجية والطقس القاسي، لذلك التنظيف وحماية الجلد والتغذية هو المفتاح لتبدو منتعشة وليس أكثر من عمرك .

5 - النظام الغذائي

الغذاء دواء، يحتاج إلى استهلاك بالكمية المناسبة ، وفي الوقت المناسب يجب أن نراقب نظامنا الغذائي بعناية ونستهلك المزيد من الفواكه والخضروات والدهون غير المشبعة لضمان عدم زيادة الوزن أو زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، هذا جزء من الشيخوخة والأنظمة الغذائية غير الصحية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الدماغية (مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية) أو تزيد من احتمال الإصابة بهذه الأمراض في وقت مبكر من الحياة، العادات الغذائية لها تأثير عميق على كل من نوعية وكمية الحياة من خلال المساعدة في إدارة الوزن وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.