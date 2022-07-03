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القاهرة - سامية سيد - نحتاج جميعًا إلى شرب الماء لترطيب جسمنا، ولكن هناك خرافات شائعة يتناقلها الناس حول شرب الماء، منها أنه يساعد في إنقاص الوزن بمفرده، في هذا التقرير نتعرف على 5 خرافات خاطئة عن شرب الماء وتصحيحها، بحسب موقع "health".

5 خرافات حول شرب الماء وتصحيحها الخرافة الأولى: إذا لم تكن عطشانًا فأنت لا تحتاج لشرب الماء

هذه واحدة من أشهر الأساطير التي تدور حولنا، حيث يعتقد الناس أننا إذا لم نشعر بالحاجة إلى شرب الماء، فنحن نحصل على رطوبة جيدة ولكن هذا ليس صحيحا.

تشير الأبحاث إلى أننا نشعر بالترطيب بحوالي 2 إلى 3% من وزن الجسم قبل بدء العطش بالإضافة إلى ذلك ، فإن آليات العطش البيولوجي لدينا تصبح معيبة مع تقدم العمر ، لذلك من المهم بشكل خاص لكبار السن ألا يعتمدوا على العطش كعلامة على عدم الحاجة لشرب الماء.

الخرافة الثانية: اشرب أكبر قدر ممكن من الماء في اليوم

لابد أنك سمعت أنه يجب على الشخص أن يشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل في اليوم ومع ذلك ، ستندهش من معرفة أن شرب الماء أكثر مما هو مطلوب يمكن أن يخفف من تركيز المعادن في الدم.

علاوة على ذلك ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والكلى أن يواجهوا ظروفًا صحية خطيرة بما في ذلك قصور القلب الاحتقاني.

يعتمد العدد الصحيح من أكواب الماء التي يحتاجها جسمك على عدة عوامل تشمل العمر وحجم الجسم والأنشطة ودرجة الحرارة.

الخرافة الثالثة: الماء هو السبيل الوحيد للبقاء رطبًا

شرب الماء ليس هو الطريقة الوحيدة للبقاء رطباً، لكن هناك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخيار والجريب فروت والبطيخ والتي يمكن أن تحافظ على مستويات السوائل لديك تحت السيطرة، كما يساعد تناول الشوربة أيضاً على زيادة سوائل الجسم.

الخرافة الرابعة: شرب المزيد من الماء يساعد على إزالة السموم من الجسم

ليس صحيحًا أن الماء يساعد في إزالة السموم من الجسم، حيث تعمل الكلى على تنقية مجرى الدم من السموم التي تخرج من الجسم عبر البول. لكن شرب المزيد من الماء لا يحسن وظائف الكلى. في الواقع ، تميل إلى تقليل قدرة الكلى على العمل كمرشح.

الخرافة الخامسة: شرب الماء يؤدي إلى فقدان الوزن

لا تحتوي المياه على أي خاصية لفقدان الوزن على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أن شرب المزيد من الماء يقلل من الوزن، إلا أنه قد يكون أداة مفيدة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية.