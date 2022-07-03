بيروت - نادين محمد - أضرار المانجو الخضراء عديدة على الرغم أن لديها مستويات عالية من السكر الطبيعي، وأنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن المفيدة مثل فيتامين أ، ب، ج، هـ، ك وتحتوي على بوليفينول وتريتربين ولوبيول، والتي تعتبر من مضادات الأكسدة والالتهابات إلا أن هناك العديد من الآثار الجانبية للمانجو.

أضرار المانجو الخضراء والإسهال

يوصى دائماً بتناول معتدل من المانجو؛ لأنها غنية بالألياف والاستهلاك العالي للفاكهة الليفية قد يسبب مشكلة الإسهال.

أضرار المانجو الخضراء والسكري

نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من السكر الطبيعي، فقد يكون ضاراً لمرضى السكر. لذا إذا كنتِ مصابة بمرض السكري، فاستشيري طبيبك قبل الإصابة به.

أضرار المانجو الخضراء وأعراض الحساسية

يمكن أن تسبب المانجو الحساسية لبعض الأشخاص، فقد يعانون من دموع العين وسيلان الأنف ومشاكل في التنفس وآلام في البطن والعطس وما إلى ذلك، لذلك إذا واجهت أياً منها، فتوقفي عن تناول المانجو لعدة أيام لمعرفة ما إذا كان هناك أي أعراض.

أضرار المانجو الخضراء والتهاب الجلد

تحتوي المانجو على مادة كيميائية تسمى اليوروشيول. قد يعاني الأشخاص الحساسون لهذه المادة الكيميائية من التهاب الجلد الذي يسبب حكة وبثوراً.

أضرار المانجو الخضراء وارتفاع السعرات الحرارية



تحتوي المانجو على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن لدى بعض الناس، وتحتوي ثمرة المانجو متوسطة الحجم الخضراء على 150 سعرة حرارية.

أضرار المانجو الخضراء وعسر الهضم

غالباً ما تسبب المانجو الخضراء عسر الهضم وخاصة المانجو الخام. لذلك يجب تجنب تناول المانجو النيئ بكميات كبيرة.

أضرار المانجو الخضراء وأعراض الغثيان والقيء

قد يسبب المانجو في كثير من الأحيان صدمة الحساسية لدى بعض الناس، ويسبب رد فعل تحسسي يشمل أعراض الغثيان والقيء، وما إلى ذلك إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح في غضون الوقت، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الوعي.

أضرار المانجو الخضراء و الحمى

الإفراط في تناول المانجو قد يسبب الحمى أو الشرى، و هو حالة جلدية تسبب طفحاً جلدياً وحكة واحمراراً في الجلد. وتحدث هذه المشكلة بسبب بعض الأطعمة أو الأدوية أو الإجهاد.

أضرار المانجو الخضراء والتهاب المفاصل

المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل يجب أن يستهلكوا المانجو بكمية قليلة جداً.

ومع ذلك، فإن المانجو تأتي بفوائد صحية كثيرة بالإضافة إلى أنها مليئة بأنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، ولكن لتجنب الآثار الجانبية للفاكهة، يوصَى دائماً بتناولها باعتدال؛ لأنه لا يوجد أي شيء بكميات زائدة مفيد لصحتنا ونفس الشيء ينطبق على المانجو أيضاً. ويمكنك أيضاً استشارة اختصاصي التغذية أو الطبيب إذا واجهت أي مشكلة. ويجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ طبي أن يسألوا طبيبهم قبل تناول هذه الفاكهة.

اقرئي أيضا : 5 فوائد صحية لا تصدق لاوراق المانجو