رجيم الزبادي والكتان لتخسيس الوزن في ايام

بيروت - نادين محمد - يمكن انقاص الوزن من خلال اتباع بعض انواع الرجيم الصحية الموصى بها من قبل الهيئات والجمعيات والمؤسسات الصحية العالمية. ومن المفيد ايضاً اعتماد بعض الحميات الموقتة قصيرة الامد لأنها يمكن ان تسرع عملية تذويب الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً في البطن والخاصرتين والارداف والفخذين. ولهذا ينصح باتباع برنامج رجيم الزبادي والكتان سهل التطبيق وسريع المفعول.

برنامج رجيم اللبن والكتان

من اجل انقاص الوزن اذاً خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين، يمكن تطبيق برنامج التنحيف السهل والسريع والذي يعتمد على مكونين اساسيين هما بذور الكتان واللبن الزبادي الطبيعي وغير المحلى.

الفطور. قطعة توست اسمر مصنوع من الحبوب الكاملة، كوب متوسط الحجم من اللبن الزبادي الخالي من الدسم وغير المحلى، ملعقتا طعام من بذور الكتان المطحونة، بيضتان مسلوقتان من دون ملح مع كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبتان من فاكهة موسمية أو كوب مخفوق فواكه.



الغداء. قطعتان متوسطتا الحجم من فيليه سمك مشوي، طبق سلطة خضراء مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة من الخبز الاسمر.

وجبة خفيفة. كوب صغير من مخفوق فواكه.

العشاء. طبق متوسط الحجم من السلطة مع القليل من صلصة عصير الليمون وزيت الزيتون، كوب من اللبن الزبادي مع ملعقة طعام من بذور الكتان.

ومن الضروري في حال اتباع هذا الرجيم لمدة اسبوعين خسارة ما لا يقل عن 7 كيلوغرامات شرط أن تتم ممارسة التمارين الرياضية 3 مرات اسبوعياً مع شرب ما لا يقل عن 7 الى 8 ليترات من الماء يومياً.



فوائد الرجيم



- يساعد على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

- يحسن عملية الهضم ويحد من الاضطرابات المعوية وذلك بفضل احتواء اللبن على الانزيمات المفيدة.

- يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

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- يعتبر مصدراً مهماً للألياف التي تعزز الشعور بالشبع والامتلاء في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

- يمكن أن ينشط عمل الجهاوز المعوي ويحمي من العداوت وخصوصاً في منطقة المهبل لدى النساء.

- يساعد على حماية صحة العظام والاسنان.



نصائح ضرورية



قبل اخذ القرار باتباع نظام غذائي يحتوي على اللبن الزبادي وبذور الكتان من المهم الانتباه الى اهمية تطبيق هذه النصائح.

- الافضل ان يتم طحن بذور الكتان قبل تناولها. فهذا يجعلها سهلة الهضم ويحد من حدوث الاضطرابات المعوية.

- يجب الحرص على عدم تناول هذه البذور من دون تحميصها على النار. فبعض الاشخاص قد يصابون بسبب هذا بالتسمم.

- يجب تخزين الكتان على شكل حبوب كاملة في مكان بعيد تماماً عن الحرارة والضوء منعاً لفسادها على ان يتم طحنها قبل استخدامها مباشرة.



- من المهم عدم المبالغة في تناول مسحوق هذه البذور لأن هذا يمكن ان يسبب انسداد الامعاء، علماً انه يمكن اضافة رشة منها الى الوصفات المختلفة مثل السطات وانواع الحساء والمعجنات.

- يجب الامتناع عن تناول بذور الكتان في حالتي الحمل والرضاعة.

- يجب عدم استهلاكها ايضاً بالتزامن مع تناول ادوية تساعد على تعديل مستوى السكر وضغط الدم.

- وفي حال الرغبة في انقاص الوزن ننصح دائماً وقبل تطبيق اي رجيم باستشارة اختصاصية التغذية منعاً للمعاناة من اي اعراض جانبية ومن نقص في اي من المغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم من اجل اداء وظائفه الحيوية بشكل صحيح.





