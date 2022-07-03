5 وصفات من الفواكه الطازجة احرص على إضافتها لنظامك الغذائي لخفض الوزن

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتطلع إلى خسارة تلك الكيلوجرامات الزائدة ، فقد تبحث عن أفضل النصائح والحيل لتحقيق ذلك بسرعة لكن انتظر دقيقة ، أول نصيحة يجب أن تضعها في اعتبارك في رحلة إنقاص الوزن هي أنها عملية تدريجية وليست معجزة.

هناك الكثير الذي يجب مراعاته أثناء التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، إلى جانب ذلك، يجب أن نختار بعناية الأطعمة التي يمكننا تضمينها بسهولة في نظامنا الغذائي اليومي وفي نفس الوقت إرضاء ذوقنا، تعتبر الفاكهة من أفضل الأشياء التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن لأنها غنية بالعناصر الغذائية ومليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف ، ولكنها تحتوي على القليل من السعرات الحرارية ، مما يجعلها مثالية لفقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

5 وصفات فواكه تساعد على إنقاص الوزن: سلطة بطيخ:

بسبب احتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الماء ، فإن البطيخ يجعل الشخص ممتلئًا لفترة طويلة ، مما قد يساعد في تعزيز فقدان الوزن ، تعتبر هذه الفاكهة المنعشة طريقة مثالية للحفاظ على رطوبة جسمك طوال اليوم، وصفة سلطة البطيخ عبارة عن وعاء من النضارة مع كرات البطيخ والخس والصنوبر مع صلصة الليمون والعسل الحلو.

سلطة الفواكه:

سلطة الفاكهة لا يُقصد من طعام إنقاص الوزن أن يكون باهتًا ومملًا، يمكن أن تشمل هذه الوصفة أي فاكهة من اختيارك ، يمكن خلط التوابل حسب ذوقك.

فواكه تندورى:

تحتوي وصفة فاكهة التندوري على فوائد الأناناس والبطاطا الحلوة والتفاح الأخضر المنقوعة في مجموعة من التوابل ، بما في ذلك الكمون المحمص ومسحوق الكشميري مع زيت الزيتون والخل البلسمي، بمجرد تجربة هذه الوصفة الفريدة ، ستكون على يقين من أنك ستدمن نكهاتها المذهلة..

موسلى:

موسلي فواكه طازجة مزيج لذيذ وصحي من الفواكه والعصائر والشوفان واللبن والعسل والمكسرات نتيجة هذا الوعاء الممزوج بالموسلي ممتعة للغاية وصحية.

مانجو و زبادي:

يمكن أن يساعد المانجو الطازج والمبرد الممزوج بالزبادي في درء الرغبة الشديدة في تناول السكر.