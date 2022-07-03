شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستيقظ في منتصف الليل؟.. حيل هتساعدك فى التخلص من ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الأشخاص يتعرضون للاستيقاظ من منتصف النوم، ولذا هناك العديد من الحيل التي تساعد علي النوم مجددًا، لأن بعض الأشخاص يكافحون للحصول على نوم جيد، ويقدم هذه الحيل التقرير المنشور عبر موقع " ذي صن"، ومنها:

-لا تذهب إلى المرحاض إلا إذا كنت بحاجة إليه البقاء في السرير إذا استيقظت في منتصف الليل وتحتاج للذهاب إلى المرحاض لإفراغ مثانت إلا أن البقاء دافئا في السرير تعد من الحيل الجيدة، ولكن في حالة عدم الاستحمال يجب عليك الذهاب للمرحاض. - توقف عن مراقبة الساعةعندما يستيقظ الكثير من الأشخاص في منتصف الليل ولا يستطيعون العودة للنوم، فإنهم يقمون بالنظر إلى الساعة والقيام بحساب عدد الساعات المتبقية علي رن المنبه، ولكن التقرير أكد أنه من الضروري تجنب فحص الهاتف بأي ثمن، لأن القلق من مشاهدة الساعة يمكن أن يبقيك مستيقظا لفترة أطول. - ابتعد عن الحيوانات الأليفةلا ينبغي أن تضع حيواناتك الأليفة في السرير بجوارك، لأن هذه الممارسة يمكن أن تمنعك من الحصول على نوم جيد، والسبب تساقط الفرو الخاص بهم، وهذا الأمر قد يتسبب إلى الإصابة بالحساسية أو الربو لدى الأشخاص المعرضين له.