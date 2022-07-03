شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عن تناوله.. 6 أضرار صحية للبرجر منها الإصابة بحصوات الكلى وزيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدر وزارة الزراعة الأمريكية الاستهلاك السنوي بـ 2.4 برجر لكل أمريكي في اليوم، حتى لو لم تكن من الأشخاص الذين يتناولون البرجر بشكل متكرر على مدار العام ، فمن المحتمل أنك تأكل أكثر من المعتاد خلال فصل الصيف ، وفى السطور القادمة سنوضح الآثار الجانبية المحتملة والمخاطر الصحية المحتملة لتناول الهامبرجر، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



1-قد تعاني من زيادة الوزن: 1-قد تعاني من زيادة الوزن: توصلت دراسة نُشرت في مجلة Ethnicity & Disease إلى أن النساء اللواتي تناولن الهامبرجر من المطاعم مرتين على الأقل في الأسبوع كن أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 26٪ مقارنة بالنساء اللائي نادرًا ما يأكلن البرجر على مدار فترة الدراسة التي تبلغ 14 عامًا.





2 - ارتفاع مستوى الكوليسترول لديك:نوصي بتقليل كمية اللحوم الحمراء الدهنية لأنها غنية بالدهون المشبعة التي يمكن أن ترفع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL" ، يعرف أنه النوع السيئ من الكوليسترول لأنه يميل إلى الالتصاق بجدران الأوعية الدموية ، حيث يمكن أن يضيقها ويخنق تدفق الدم ويزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



3 - خطر متزايد للإصابة بمرض السكري: 3 - خطر متزايد للإصابة بمرض السكري: عندما تأكل الكثير من الهامبرجر من مطاعم الوجبات السريعة أو مطبوخًا في المنزل ، فأنت تتناول أيضًا الكثير من السكر على شكل شراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) مع التوابل مثل الكاتشب وصلصة الباربكيو ومخلل المذاق ، يشتهر مُحلي الذرة غير المكلف هذا بقدرته على رفع نسبة السكر في الدم بسرعة بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مقاومة الأنسولين ومرض السكري ، وفي النهاية مرض السكري من النوع 2 الكامل، حقيقة أن معظم خبز البرجر مصنوع من الدقيق الأبيض المبيض ، الخالي من الألياف ، لا يساعد أيضًا.

وجدت دراسة في مجلة Circulation أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام في مطاعم الوجبات السريعة أكثر من مرتين في الأسبوع كانوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ، وهي مجموعة من المشاكل الصحية التي تشمل ارتفاع نسبة السكر في الدم وضعف مستوى الكوليسترول في الدم ، ومرض السكري من النوع 2 ، والقلب التاجي. المرض من الأشخاص الذين أبلغوا عن عدم تناول الوجبات السريعة.



4 - قد تعاني من التهاب مزمن: 4 - قد تعاني من التهاب مزمن: أظهرت دراسة في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية أن تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ،يرتبط بارتفاع مستويات الدم لعلامة رئيسية للالتهاب تسمى بروتين سي التفاعلي (CRP) .المكونات الأخرى التي تصاحب البرجر عادةً

وجدت دراسة منفصلة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن تناول الكثير من تلك الأطعمة المسببة للالتهابات أدى إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 38٪ مقارنة بالأشخاص الذين لا تحتوي وجباتهم الغذائية بانتظام على الأطعمة المسببة للالتهابات.



5 - ارتفاع ضغط الدم لديك: 5 - ارتفاع ضغط الدم لديك: إن تناول برجر للوجبات السريعة يحزم جسمك بكميات عالية من الملح ، بعضها يحتوي على ما يقرب من نصف الكمية اليومية البالغة 2300 ملجم التي توصي جمعية القلب الأمريكية معظم البالغين بها ، وأنت تعلم أن ارتفاع ضغط الدم المزمن ، هو عامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.