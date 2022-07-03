شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات غذائية يجب إزالتها من خزانة الأدوية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تتفاعل المكملات الغذائية مع الأدوية الأخرى التي تتناولها أو تشكل مخاطر إذا كنت تعاني من حالات طبية معينة ، مثل أمراض الكبد ، أو ستخضع لعملية جراحية، لم يتم اختبار بعض المكملات أيضًا على النساء الحوامل أو المرضعات أو الأطفال ، وقد تحتاج إلى اتخاذ احتياطات إضافية، إليك خمسة مكملات يجب التخلص منها على الفور، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

جرعات كبيرة من فيتامين د

تستخدم مكملات فيتامين د بشكل شائع لدعم صحة العظام ، ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يكون خطيرًا، وجدت بعض الدراسات أن فيتامين (د) يقلل من خطر الإصابة بكسور العظام ولكن فقط عندما يتم دمجه مع الكالسيوم ،يوصي بعض الممارسين بجرعات كبيرة من فيتامين (د) لمرضاهم ، مما يتسبب في ارتفاع مستويات فيتامين (د) في الدم. قد تزيد في الواقع من معدل تكسير العظام.

حبوب الطاقة قبل التمرينيحذر الأطباء من أن مكملات ما قبل التمرين هي منتجات تعزز الأداء ويمكن أن تكون خطيرة، تحتوي بعض هذه المنتجات على كمية من الكافيين تساوي ثلاثة أكواب من القهوة، وهناك بعض المنتجات الموجودة التي تحتوي على ما يكفي من الكافيين لـ 20 فنجانًا من القهوة.

مكملات إنقاص الوزنأظهرت العديد من الدراسات العلمية الدقيقة أن هذه الأنواع من المكملات تشكل مخاطر صحية خطيرة على المستهلكين، وجدت دراسة حديثة باستخدام بيانات من نظام الإبلاغ عن الأحداث الضائرة التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الشباب الذين يستخدمون مكملات إنقاص الوزن كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات من أولئك الذين يستخدمون الفيتامينات العادية لتجربة ضرر طبي شديد ، بما في ذلك الاستشفاء والإعاقة وحتى الموت، وقد ربطت الدراسات بين الوزن- مكملات الخسارة لفشل الأعضاء والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت، ويقدر مركز السيطرة على الأمراض أن استخدام المكملات يؤدي إلى 23000 زيارة لغرفة الطوارئ كل عام ، ربعها بسبب فئة فقدان الوزن وحدها.

مكملات الصحة الجنسية بدون وصفة طبيةيمكن أن تحتوي مكملات الصحة الجنسية التي تُصرف دون وصفة طبية على مكونات خطيرة (وغير قانونية في بعض الأحيان).

مكمل كافا

جذر الكافا هو نبات عشبي يستخدم بشكل شائع لعلاج القلق ومحظور في العديد من الدول الأوروبية بسبب مخاوف من تلف الكبد، أظهرت دراسة أجريت على 31 شخصًا في هاواي ممن كانوا يشربون الكافا بشكل منتظم ارتفاعًا كبيرًا في إنزيمين من إنزيمات الكبد مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا الكافا وهناك بعض الأدلة على أن الكافا المحضرة بالماء أقل ضررًا للكبد من المعلقات، محضرة في الأسيتون أو الإيثانول .