احذر.. 6 طرق تنقل بها عدوى كورونا إلى منزلك دون أن تدرى

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القاهرة - سامية سيد - يتكاثر فيروس كورونا أينما وجد مكانًا مناسبًا للتكاثر، لذا يجب ألا تسمح للفيروس بأن يتواجد فى منزلك، وتبتعد عن الأخطاء التي قد تنقل العدوى داخل منزلك، لذا فى هذا التقرير نتعرف على 6 طرق تنقل بها عدوى كورونا إلى منزلك دون أن تدرى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



طرق تنقل بها عدوى كورونا إلى منزلك دون أن تدرى





1- عندما تدخل المنزل وأنت ترتدي حذاءدخول المنزل بالأحذية يترك ملاذًا آمنًا للفيروس للتكاثر، عندما تكون مثل هذه الأرض التكاثرية ذات الإمكانات العالية في المنزل ، فهناك خطر كبير للإصابة بالعدوى.





2- عندما تدخل إلى غرفتك دون غسل يديك أولاًإذا كنت شخصًا يحب الذهاب إلى غرفته فور مجيئه من الخارج، فأنت أحد أكثر الناشرين المحتملين للفيروس.

يتمثل السلوك المناسب للوقاية من كورونا في تنظيف اليدين أولاً فور القدوم من الخارج، متبوعًا بتغيير الملابس في الحمام المشترك ، ثم ارتداء ملابس جديدة ثم الذهاب لغرفتك.





3- في حالة عدم وجود تهوية داخل المنزلإذا كنت شخصًا يعتقد أن الفيروسات تنتقل عبر الهواء وقد تأتي من الخارج، فأنت بذلك تعطي مجالًا لتكاثر تلك الموجودة بالفعل بالداخل.

ينتشر فيروس كورونا في الأماكن التي تفتقر إلى التهوية المناسبة وفي بيئة رطبة.

يُنصح دائمًا بالحفاظ على تهوية الغرف بشكل صحيح، وذلك لتقليل انتشار الفيروس في أماكن محدودة مثل المنازل ومناطق المكاتب.





4- عند التخلص من الكمامة بلا مبالاةتحميك الأقنعة من الفيروس، لكنها عند اتساخها قد تحمل كمية كبيرة من الفيروس في الخارج، لذا يُنصح دائمًا بخلع الكمامة بأمان دون ترك الجزء الخارجي من القناع يلمس أي جزء من جسمك والتخلص منه على الفور أو إبقائه بعيدًا لغسله.





5- عندما تنسى جميع سلوكيات الوقاية من كورونا بمجرد أن تكون في المنزلالتخلي عن جميع السلوكيات المناسبة للوقاية من كورونا داخل المنزل قد يجعلك تصاب ومن هذه السلوكيات:العطس دون تغطية الوجه ، والسعال دون وضع اليد أو المنشفة على الفم .





6- عندما تحضر التجمعات العامة بدون كمامةعندما تحضر لقاءات جماعية دون وضع كمامة فأنت في الواقع تضع نفسك في مزيد من الضرر ليس فقط نفسك ، أنت أيضًا تشكل خطرًا محتملاً على أفراد عائلتك الذين ستعود إليهم بنفس الطريقة التي كنت بها في التجمع.