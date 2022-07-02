شكرا لقرائتكم خبر عن لو ظهرت عليك هذه العلامات.. فأنت معرض لخطر الإصابة بسرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعتبر درجات الحرارة المرتفعة فرصة لتذكير الأشخاص الملونين ، على وجه الخصوص ، بأن حروق الشمس وسرطان الجلد يمكن أن يؤثر عليهم أيضًا ، على الرغم من أن حروق الشمس تؤثر على القوقازيين أكثر من 65.6٪ من الناس ، إلا أن جمعية السرطان الأمريكية تشير إلى أن الأشخاص الملونين غالبًا ما يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد في مرحلة لاحقة ، مما قد يؤدي إلى زيادة المضاعفات، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

كل شخص معرض لخطر الإصابة بسرطان الجلد ، لكن المخاطر تختلف حسب نوع الجلد، ترتبط سرطانات الجلد غير الميلانينية مثل سرطان الخلايا القاعدية (BCC) وسرطان الخلايا الحرشفية (SCC) بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV). غالبًا ما يحدث هذا النوع من سرطانات الجلد في المناطق المعرضة للشمس.

يمكن أن يساعد الواقي من الشمس في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد. في حين أن سرطان الجلد أقل شيوعًا لدى مرضى اللون ، فإن الخطر ليس صفرًا. يمكن للمرضى من جميع أنواع البشرة الاستفادة من واقي الشمس لأنه لا يساعد فقط في الوقاية من بعض أنواع سرطانات الجلد ، بل يمكنه أيضًا تقليل علامات الشيخوخة وفرط التصبغ.





لديك عدد كبير من الشامات:إذا كان لديك أكثر من 100 شامة ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد ويجب أن يعاينك طبيب الأمراض الجلدية بانتظام، يعمل عدد أكبر من الشامات كعامل خطر مستقل للإصابة بسرطان الجلد الخبيث. بشرتك شاحبة:إذا كانت بشرتك فاتحة اللون وتحترق بسهولة ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد ويجب أن يعاينك طبيب الأمراض الجلدية بانتظام، الجلد الباهت والشعر الأشقر أو الأحمر وحروق الشمس المتقرحة جميعها عوامل خطر للإصابة بسرطان الجلد. لديك شامات على أظافرك:إذا كان لديك أي شامات على أظافرك أو على باطن قدميك ، فيجب أن يراجع طبيب الأمراض الجلدية. لديك تاريخ عائلي من سرطان الجلد:إذا كان لديك تاريخ عائلي قوي من الإصابة بسرطان الجلد ، فيجب أن يعاينك طبيب الأمراض الجلدية بانتظام، المرضى الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد. متى تتصل بطبيبك:إذا كنت قلقًا من وجود أي شامة على جسمك على الإطلاق ، فيجب عليك زيارة طبيب الأمراض الجلدية، تتضمن ABCDEs من سرطان الجلد عدم التناسق ، وعدم انتظام الحدود ، واللون (متعدد الألوان) ، وقطر أكبر من 6 مم ،إذا كانت الشامة الخاصة بك تحتوي على ميزة مثيرة للقلق ، فيجب عليك تحديد موعد مع طبيب الأمراض الجلدية.