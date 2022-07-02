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شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية: النوم الجيد معيار مهم لصحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر
أصبحت هذه المكونات، التي أطلق عليها اسم Life's Simple 7 ، طريقة شائعة للأطباء والمرضى لتقييم ومناقشة صحة القلب والدماغ، لقد كان أيضًا أداة بحث رئيسية ، تم استخدامه في أكثر من 2500 ورقة علمية.
وأدرجت جمعية القلب مدة النوم إلى تلك المقاييس السبعة الأصلية في أداة تسجيل، تسمى الآن Life's Essential 8، والتي نُشرت في مجلة Circulation.
قال رئيس جمعية القلب الأمريكية الدكتور دونالد لويد جونز، إن التحديث يتعلق بأكثر من مجرد إضافة النوم لقائمة صحة القلب، لكن تتضمن النتيجة الجديدة 12 عامًا من البحث وتعزز تقييمها للنظام الغذائي والتمارين الرياضية وغير ذلك.
قال لويد جونز، أخصائي أمراض القلب وعلم الأوبئة ورئيس الطب الوقائي في جامعة نورث وسترن فينبرج كلية الطب في شيكاغو. "وهذه طريقة جيدة بالنسبة لهم لقياسها اليوم، ومراقبتها بمرور الوقت والتركيز على طرق الحفاظ عليها وتحسينها."
يجب أن ينام البالغون ما بين سبع إلى تسع ساعات في المتوسط كل ليلة.
وأشار التقرير إلى أن كلاً من النوم المفرط والقليل جدًا مرتبطان بأمراض القلب وأن ضعف صحة النوم مرتبط بضعف الصحة النفسية، وهو محرك مهم لأمراض القلب وبالطبع ، يؤثر النوم على جميع المقاييس السبعة الأخرى هنا أيضًا.